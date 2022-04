Mindst 24 dræbt efter tropisk storm

Mindst 24 personer har mistet livet i jordskred og oversvømmelser i Filippinerne, efter at den tropiske storm Megi ramte landet. Det oplyser lokale myndigheder.

Mere end 13.000 mennesker har midlertidigt søgt væk fra deres hjem, siden stormen ramte landet søndag.

Ifølge det nationale katastrofeagentur har der været oversvømmelser af huse, veje er blevet blokeret, og der er strømafbrydelser flere steder.

Den centrale provins, Leyte, er et af de hårdest ramte steder. Katastrofeagenturet oplyser, at mindst 21 har mistet livet i jordskred.

Billeder på Facebook viser, hvordan flere huse i landsbyen Bunga, som ligger i Leyte, er begravet i mudder op til tagene.

- Regnen faldt så hårdt i går, det stoppede ikke i mere end 24 timer, siger den 26-årige lærer, Hannah Cala Vitangol til nyhedsbureauet AFP.

Hun og familien er flygtet til et hotel mandag, efter at de vågnede op til, at flere af deres naboers huse var dækket i mudder.

Den tropiske storm Megi er den første større storm, der rammer Filippinerne i år.

Megi kommer fire måneder efter tyfonen Rai - som var den stærkeste tyfon, der ramte landet sidste år. Mere end 400 døde i forbindelse med tyfonen Rai og flere hundredtusinder stod uden hjem, efter tyfonens hærgen.