Mindst 40 dræbt under voldsomt uvejr i Filippinerne

Mindst 40 er omkommet ved jordskred og oversvømmelser i Filippinerne i kølvandet på en kraftig storm. Samtidig er mindst 18 meldt savnet, mens 43.000 er blevet tvunget væk fra deres hjem.

Stormen, der ramte landet i sidste uge, har forårsaget død og ødelæggelse i mindst tre provinser på den store, nordlige ø, hvor hovedstaden Manila ligger.

På to dage faldt der regnmængder, som svarede til mere end en måneds nedbør.

Luzon, som er den mest befolkede ø, blev hårdest ramte i landprovinserne, hvor hundredvis af hjem blev ødelagt.

Filippinske landbrug har lidt skader for over 3,22 milliarder pesos (omkring 417 millioner kroner).

En talsmand for det filippinske kriseministerium, Mark Timbal, siger til AFP, at stormens styrke var et udtryk for klimaforandringer.

- Regnmængden var mere omfattende end ved Ondoy-tyfonen i 2009, hvor hundredvis af mennesker omkom, siger han.

- Dette understreger blot, at virkningerne af klimaforandringer er forværrede naturkatastrofer.

Den varmere atmosfære indeholder mere vand, og klimafordringerne øger risikoen for katastrofale og ekstreme regnvejr.

Filippinerne består af over 7100 øer, hvoraf 860 er beboede. Luzon og Mindanao er langt de største og udgør over to tredjedel af landets areal.

Stormen Kompasu hærgede Filippinerne i flere døgn. Den bevægede sig onsdag væk fra øriget og gik ind over Kina og Vietnam med aftagende styrke.

Øriget Filippinerne, der har 110 millioner indbyggere, rammes af gennemsnitligt 20 cykloner eller orkaner årligt.

Tyfonen Haiyan kostede i november 2013 over 6300 mennesker livet i den østlige del af landet, hvor fire millioner mennesker blev fordrevet fra deres hjem./ritzau/AFP