Mindst 78 døde efter migrant-båd forliser

Over 104 mennesker er blevet reddet, efter en båd med migranter forliste ud for Grækenlands kyst. Mindst 78 af bådens passagerer er døde

En båd, der muligvis havde op mod 600 migranter om bord, er forlist ud for Grækenlands kyst.

Det skriver The Guardian.

- Der har været en dramatisk forøgelse i dødstallet, som stiger hver time, fortæller en person fra de græske myndigheder til avisen og fortsætter:

- Der er mange spekulationer om, at op mod 600 mennesker var ombord, men det er ikke blevet bekræftet. Skibet er under vandet. Det er sunket.

Omkring 104 mennesker er onsdag eftermiddag blevet reddet op af vandet, og mindst 78 er døde. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Foto: EUROKINISSI/Ritzau Scanpix

Sender migranter tilbage

De græske myndigheder og den europæiske grænse- og kystvagt, Frontex, blev alarmeret om skibet sent tirsdag aften, og en helikopter fik efterfølgende øje på båden 80 km fra den græske kystby Pylos.

Annonce:

I maj blev 599 migranter reddet i land, efter at de på samme måde havde begivet sig til havs på et overfyldt, skrøbeligt fartøj. Her stod et redningsfartøj fra organisationen Læger uden Grænser for redningsaktionen.

I samme måned kunne The New York Times afsløre, hvordan Grækenlands kystvagt indsamlede migranter på land og efterfølgende efterlod dem på egen hånd på Middelhavet i en oppustelig båd.

De græske myndigheder har dog gentagne gange nægtet de såkaldte 'pushbacks', som det kaldes når myndighederne skubber migranterne tilbage til havs.