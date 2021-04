Minen, der splitter Grønlands befolkning

Der skal være ekstraordinært valg i Grønland den 6. april, og særligt et spørgsmål om potentielle rigdomme - og forureninger - deler vandene blandt de grønlandske borgere og politikere.

Navnet er Kvanefjeld, og potentialet er stort. I den sydgrønlandske by Narsaq ligger fjeldet, der er centrum for stor debat, og som siges at kunne være Grønlands vej til løsrivelse fra Danmark.

En guldgrube

Men hvorfor vil man overhovedet lave et mineprojekt i Sydgrønland?

Kvanefjeld indeholder store mængder af sjældne jordarter, som er meget eftertragtede. De bruges blandt andet til fremstilling af elbiler og vindmøller, men også til meget elektronik - for eksempel til computere og smartphones.

Men Kvanefjeld indeholder også uran - og det radioaktive stof kan man ikke undgå at få med op, når man udvinder jordarterne. Derfor frygter en del af befolkningen for miljø- og sundhedsrisici.

Der er to aktive miner i Grønland nu. Billedet her er fra en guldmine i fjeldet i byen Nalunaq. Foto: Joachim Adrian/Ritzau Scanpix

En splittet befolkning

Groft skitseret kan man ifølge adjunkt på Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik på Grønlands Universitet Rasmus Leander Nielsen dele befolkningen i to, når det angår Kvanefjeld: Dem, der tænker på den økonomiske gevinst og dem, der frygter for miljøet.

- Det kan skabe vækst i en lille grønlandsk by med 1300 mennesker, hvor der ikke er særlig mange fremtidsmuligheder, og hvorfra mange af de unger flytter - hvor det er svært at få nye ting op at køre, siger han om de økonomiske fordele.

- Og så har man så argumentet med, at det vil smadre byen, og at man bliver nødt til at flytte derfra. Det er virkelig et stort spørgsmål, og det er noget, der har splittet befolkningen i Sydgrønland, og også mange her i Nuuk har en holdning om sagerne, så det er noget, der deler Grønland godt og grundigt og har gjort det i årevis.

Forstå Grønlands politiske system Grønlands politiske system minder på mange måder om det danske. Grønlands parlament, også kaldet Inatsisartut, har 31 medlemmer. Det er dem, Grønlands befolkning skal udpege til valget den 6. april. Der er 189 kandidater, der stiller op. Traditionelt vil det være det partiet med flest mandater, der får førsteret til at undersøge mulighederne for regeringsdannelse. Grønland har også to pladser i Folketinget. Den 6. april vil der også være kommunalvalg, hvor der skal udpeges nye kommunalbestyrelser i selvstyrets fem kommuner. Kilde: Ritzau

Mine eller ej

Det australske selskab Greenland Minerals ønsker at udnytte potentialet i Kvanefjeld, og i tæt på 14 år har selskabet arbejdet på at forberede og undersøge fjeldet, og dette valg kommer til at være afgørende for, hvorvidt Greenland Minerals kan påbegynde mineprojektet inden for den nærmeste fremtid.

- Valget kommer ikke én gang for alle til at afgøre, om projektet bliver til noget, men det er meget klart, at hvis IA vinder regeringsmagten, så vil de trykke på pauseknappen, og så bliver det først den dag, der er et andet politisk flertal, at der ligesom vil komme skub i det igen, fortæller adjunkt hos Grønlands Universitet Rasmus Leander Nielsen.

Inuit Ataqatigiit (IA), er det største oppositionsparti og står ifølge seneste meningsmålinger til at få noget af et valg - og faktisk til at vælte Siumut af pinden. Og IA er imod mineprojektet på Kvanefjeld.

Hvorfor skal der være ekstraordinært valg? Efter planen skulle der først have været parlamentsvalg i Grønland om et år - så hvorfor sker det allerede nu? I november 2020 blev regeringspartiet Siumuts partiformand Kim Kielsen væltet. Han blev erstattet af Erik Jensen, men Kielsen sidder fortsat på posten som selvstyreformand - chef for regeringen - indtil valget den 6. april. De interne splittelser i Siumut har skabt mistillid og uro omkring partiet, og efter den nye partileder Erik Jensen ønskede at udskyde planerne om det omdiskuterede mineprojekt ved Kvanefjeld, blev det for meget for et af regeringens støttepartier, Demokraterne, som trak sig fra regeringen. Kombinationen af at Demokraterne trak sig og tumulten i regeringspartiet Siumut gjorde, at der den 16. februar ved et overlegent flertal blev udskrevet valg. Siumut har siddet i regeringen siden 1979 med en enkelt undtagelse i valgperioden 2009-2013. Kilde: Ritzau

Vejen til løsrivelse?

Spørgsmålet om udnyttelsen af Kvanefjeldets sjældne jordarter splitter den grønlandske befolkning. Nogle ser det som vejen til at sikre Grønland selvstændighed, fordi det vil være en stor økonomisk gevinst for selvstyret at lade det australske selskab udvinde de sjældne jordarter.

Andre vægter at undgå udenlandsk indblanding og dermed lade en eventuel løsrivelse fra Danmark vente på sig. Greenland Minerals estimerer, at der hvert år i 37 år vil lande 1,5 milliarder kroner i den grønlandske landskasse.

Dog understreger Rasmus Leander Nielsen, at mineprojektet ved Kvanefjeld ikke kan finansiere Grønlands løsrivelse fra Danmark alene.

- Der blev lavet nogle ret grundige undersøgelser for små ti år siden, som peger på, at Grønland nærmest skal have 20-30 større mineprojekter på samme tid, før man kan tage bloktilskuddet fra Danmark ud af ligningen, fortæller han.

- Så det er jo et startsted for at få defineret Grønland som en større spiller, som en minenation, men det er ikke noget med, at hvis man åbner Kvanefjeldet, så kan man løsrive sig på tirsdag.