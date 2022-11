Minigris dræbt af politiet

I den lille fynske by Sankt Klemens har indbyggerne de seneste 17 dage kunne få sig et godt grin, når de har kigget ud ad vinduet.

En mini-gris har nemlig gryntet rundt og nydt sit frie liv i de lokales haver.

En ellers gennemtænkt indfangnings-mission, som var nøje planlagt af Fyens Politi, endte dog fatalt for grisen, der fik 17 dage i frihed, før den blev dræbt af ordensmagten, skriver Fyens.

Skudt

For ikke at være til gene for de lokale eller til fare for trafikken, skulle den lille gris fra Sankt Klemens selvfølgelig indfanges.

Planen var, at grisen skulle skydes med en bedøvelsespil og derefter fragtes til et ukendt sted, hvor politiet skulle opbevare dyret indtil en eventuel ejer henvendte sig.

Men så langt kom det lille dyr slet ikke.

Grisen fik nemlig en allergisk reaktion på bedøvelse, oplyser politiet.

- Derefter gav dyrlægen den medicin for at dulme allergien, men det kunne den slet ikke tåle og så døde den, siger Erik Skov Knudsen, der er politikommissær ved Fyns Politi, til Fyens Stiftstidende.

Nu er grisen altså død, og hvad der så skal ske, vil politiet ikke komme nærmere.

Såfremt ejeren melder sig, vil han eller hun - udover en død gris - dog kunne se frem til at få en bøde for overtrædelse af mark og vejfredsloven.