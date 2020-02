Minister: 55.000 danske hjem skal skrotte brændeovnen

Op mod 55.000 brændeovne i de danske hjem skal skrottes og erstattes af nye.

I hvert fald hvis det står til miljøminister Lea Wermelin (S), som har sendt et nyt lovforslag i høring om udskiftning af gamle brændeovne ved ejerskifter af boliger.

Sundhedsfare

Begrundelsen er, at alt for mange gamle brændeovne ifølge myndighederne blæser farlige partikler ud i luften. Partiklerne er med til at forårsage kortere levetid og øger risikoen for alvorlige sygdomme.

Lovforslaget blev sendt i høring i går og vil betyde, at hvis man fremover køber bolig med en brændeovn fra før 2003, skal den nu skiftes inden for 12 måneder ved ejerskifte.

- Hvert år dør tusindvis af danskere for tidligt af luftforurening. Vi ved, at brændeovne står for en stor del af forureningen med skadelige partikler, der kan give både hjertekarsygdomme og luftvejslidelser. Med lovforslaget tager vi et første skridt mod renere luft herhjemme, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Oplysningspligt

Det er planen, at ejerskifteordningen skal træde i kraft i 2021.

Med de nye regler forpligtes boligkøbere til at oplyse, om der står en gammel brændeovn fra før 2003 i den bolig, de har købt, når de underskriver skødet.

- Vi skal bekæmpe luftforureningen både i de store byer og på villavejene i alle dele af landet. Derfor sætter vi nu ind over for de ældre brændeovne, fordi de udleder op mod fem gange så mange partikler som en ny brændeovn, siger miljøministeren i pressematerialet.

- Vi stiller krav

- Vi stiller som krav, at der skal ske en udskiftning ved ejerskifte. På den måde får vi udskiftet til nyere og mindre forurenende brændeovne. Meget af luftforureningen i Danmark kommer fra udlandet, så vi kommer ikke i mål, men vi tager fat på den store udfordring, som luftforurening er, fortsætter hun.

Ikke alle boligejere vil med det blotte øje kunne konstatere eller dokumentere, om deres nyerhvervede brændeovn er fra før eller efter 2003.

I de tilfælde vil boligejeren skulle betale for at indhente en erklæring fra skorstensfejeren.

Skorstensfejer Keld Lützhøft Jensen har vanskeligt ved at anslå, hvad sådan en omgang koster.

- Nogle gange vil aldersbestemmes kunne klares med en telefonsamtale, andre gange ville det kunne klares med et besøg, som afregnes ud fra tidsforbruget, siger Keld Lützhøft Jensen.

- Andre gange har vi installationen opført i et kartotek, og så er det meget enkelt og billigt at fastslå skorstenens alder, siger han.

Erklæringen fra skorstensfejeren vil ifølge ministeren efterfølgende skulle sendes til Miljøstyrelsen sammen med anden relevant dokumentation, så Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt den pågældende brændeovn er omfattet af ordningen.

Forslaget har torsdag vakt stor debat blandt eksempelvis Ekstra Bladets læsere.

- Hvad med ministeren stoppede alle verdens naturbrande? Er hun overhoved klar over hvor meget de forurener, og hvor meget brænde der futter af, og hvad med Polen Estland Letland Litauen, Sverige, Norge Finland. hvor en meget stor del af befolkningen fyrer med brænde, for slet ikke at tale om Rusland, skriver læseren Erik Karlsen.

- De danske brændeovne har overhoved igen betydning, over de partikler der bliver sent op alle vegne fra, de kan overhovedet ikke måles på verdensplan Der er ingen udsyn og ingen sund fornuft,. mener han.