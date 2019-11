Minister advarer om julegaver: Vær varsom

Det er en god idé at være ekstra forsigtig, når du snart skal købe julegaver til børnene. For netbutikker uden for EU overholder ikke reglerne, og derfor kan produkter som legetøj og plejeprodukter indeholde skadelige stoffer.

Miljøminister Lea Wermelin advarer derfor danskerne og især forældre, inden de går på det store marked for at finde den perfekte julegave til børnene.

- Desværre ser vi for mange tilfælde med netbutikker udenfor EU, der sælger legetøj med skadelige kemikalier. Det er selvfølgelig dybt problematisk. Jeg ville ønske, at lande udenfor EU ville hæve ambitionerne og kræve større sikkerhed, som vi gør i EU, fortæller Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

- Men indtil det sker, vil jeg opfordre til at være varsom, når man køber ind i netbutikker fra lande uden for EU, også selv om hjemmesiderne er på dansk, lyder de opfordrende ord fra miljøministeren.

Faldende nethandel

Det er blandt andet udenlandske netbutikker såsom wish.com, Amazon og Alibaba, hvor produkterne kan indeholde skadelige stoffer.

En undersøgelse lavet af DIBS (Dansk Indbetalings Service) viser dog, at danskerne handler mindre og mindre på udenlandske netbutikker uden for EU.

Der er dog fortsat en tendens til, at børnefamilier med børn i alderen 3-12 år køber julegaverne via de tre omtalte netbutikker. Derfor har miljøstyrelsen sammen med Kemikalieforum valgt at sætte fokus på børnefamiliers handel på internettet.

- Børnefamilierne er et vigtigt fokus, for børn er mere følsomme for påvirkning fra skadelig kemi end os voksne. De danske virksomheder har lagt sig i selen for at overholde reglerne for f.eks. legetøj og plejeprodukter til børn, og for dem er det frustrerende at se, at konkurrenter i 3. lande ikke tager børns sikkerhed alvorligt, siger formand for Kemikalieforum og miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv, Jakob Zeuthen.

