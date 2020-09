Minister: Aflys alt!

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) skriver i et brev til danske forældre med børn i skolen og gymnasier, at hun anbefaler, at man melder afbud til alt.

'Du bør aflyse eller melde afbud til alle sociale arrangementer i forbindelse med skole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser,' skriver hun i brevet.

Opfordringen kommer efter det stigende antal smittede hertillands, mens den er i tråd med anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne.

Rosenkrantz-Theil skriver, at det kun er sammen, vi kan komme coronavirus til livs.

'Mange steder i landet bliver flere og flere igen smittet af corona. En stor del af dem er børn og unge i alderen 10-29 år. Den udvikling skal vi have stoppet. Men kun ved fælles hjælp kan vi igen få bremset smitten,' skriver hun videre og uddyber, at det blandt andet gælder klassefester, fælles fødselsdage, fælles forældrearrangementer, klassefester, fælles morgenmad, lejr-skoler og studieture.

Tiltagene gælder indtil videre til den 4. oktober 2020.

Flere opfordringer

Pernille Rosenkrantz-Theil opfordrer samtidig til, at man får sine børn til at hente smittestop-app'en.

Derudover kommer i hun i brevet med følgende råd:

'Du kan vise dine børn, at man kun krammer de venner, som man i for-vejen ses meget med og er tætte på. Og at man stadig godt kan være i kontakt med andre venner via for eksempel sociale medier.

Du kan fortælle dine børn – hvis de er nået en alder, hvor det giver me-ning at tale om det – at der for alle coronasmittede er en risiko for sen-følger. Og at der stadig er meget, vi ikke ved om corona, så derfor er det vigtigt, at vi alle bidrager til at bremse smitteudviklingen.'

Ministeren kommer i samme ombæring med et brev rettet til institutionerne.

'Alle sociale arrangementer bør aflyses i forbindelse med skoler, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Der bør således ikke holdes sociale arrangementer eller arrangementer i forbindelse med skoledagen eller uden for almindelig skoletid fx klassefester og fælles morgenmad. Derudover anbefales det også at aflyse lejrskoler og studieture, da det i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Tiltagene er foreløbig gældende til den 4. oktober 2020,' skriver ministeren i brevet.

Brevene er underskrevet ministeren og en lang række skole-, elev- og lærerorganisationer. Se hvilke i brevene.