Minister appellerer til løsning på sygeplejerske-konflikt

Strejken blandt landets sygeplejersker er de seneste uger vokset i omfang, og over de næste uger slutter flere sygeplejersker sig til den.

Allerede nu har den dog store konsekvenser. Cirka 35.500 operationer er udskudt ifølge Sundhedsstyrelsen, og tallet forventes at stige.

Det får sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til at komme med en kraftig appel til parterne om at få løst konflikten.

- Jeg blander mig ikke (i konflikten, red.), men jeg har ansvaret for sundhedsvæsenet og for at lægge oplysningerne åbent frem.

- Så jeg vil komme med en kraftig appel til parterne om at finde en løsning, siger han til Ritzau.

Ifølge Sundhedsstyrelsen vil det tage op mod to år at afvikle efterslæbet, der er kommet på grund af udskudte operationer, hvis konflikten slutter nu.

Tidshorisonten skal dog tages med en række væsentlige forbehold. For eksempel kan en del udskudte operationer bliver foretaget på privathospitaler.

Sygeplejerskerne har strejket siden 19. juni, efter at de to gange stemte nej til den overenskomst, der ellers var forhandlet på plads.

Siden har parterne flere gange holdt møder, men udtalelser fra begge sider af forhandlingsbordet tegner et billede af en dialog uden fremskridt.

Så sent som fredag understregede sygeplejerskernes formand, Grete Christensen, i et brev til statsminister Mette Frederiksen (S), at der er brug for hjælp udefra.

Et politisk indgreb er flere gange blevet afvist - senest af Mette Frederiksen, der tirsdag afviste at gribe ind.

Spørgsmål: Magnus Heunicke, hvor længe skal der gå, før I blander jer politisk?

- Det kommer jeg slet ikke til at kommentere, men jeg kommer med en kraftig appel til parterne om at finde en løsning af hensyn til patienterne.

- Mange kommer til at få forlænget behandlingen og ventetiden, og det kan vi ikke være tjent med, siger sundhedsministeren.

Onsdag blev strejken udvidet, så i alt 5503 strejker. 1000 af dem er dog undtaget, fordi der ikke har kunnet stilles et nødberedskab på de afdelinger, de arbejder på.

Flere gange de næste uger udvides strejken. 21. september vil 7205 strejke - svarende til tæt på hver ottende af Dansk Sygeplejeråds medlemmer i landets kommuner og regioner.