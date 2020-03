Minister beder folk med fortid i Forsvaret om hjælp

Personer, der har været i Forsvaret, og som eksempelvis har fået udvidet førstehjælpskursus, bliver af forsvarsminister Trine Bramsen (S) opfordret til at registrere sig, så de kan hjælpe i den nuværende coronakrise.

Det sker på et pressemøde onsdag eftermiddag.

Her fortæller ministeren, at personer med sundhedskompetencer, der har arbejdet i Forsvaret, kan blive indkaldt på et senere tidspunkt, hvis det bliver nødvendigt.

Opfordringen kommer på et pressemøde, hvor ministeren sammen med Center for Cybersikkerhed blandt andet har talt om, hvordan sikkerheden i forbindelse med hjemmearbejde er i risiko for angreb fra cyberkriminelle.

Derudover risikerer ældre at blive udsat for tricktyverier af folk, der udgiver sig for at være fra sundhedsmyndighederne, og som vil hjælpe i den aktuelle situation.

Center for Cybersikkerhed har i denne tid stort fokus på it-sikkerheden, idet flere forsøger at stjæle personlige oplysninger fra personer ved hjælp af phising-forsøg i mails, de forsøger at få til at se ud som om er fra myndighederne.