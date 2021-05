Minister beklager stank og støj

- Jeg forventer, at vi får det her løst, og at vi får fjernet den potentielle forureningskilde, de udgør.

Sådan siger fødevareminister Rasmus Prehn (S) torsdag morgen om forventningerne til opgravningen af de døde mink.

- Jeg skal beklage, at det er forbundet med noget støj og noget lugt, men jeg tænker, at beboerne hellere vil have det i en kort periode, og så ved de, at problemet er løst, end at leve med uvisheden i mange år frem, siger han.

Over for de fremmødte journalister beskriver ministeren lugten således:

- Det har en snert af toiletbesøg. Eller stald. Altså det er ikke en god lugt, men jeg er faktisk lettet over, at det ikke er værre. Men altså alle næser lugter forskelligt.

Han forklarer desuden, at det estimeret kommer til at koste 72,2 millioner for opgravningen og forbrændingen af minkene.

Arbejdet med at grave de døde mink op i Nørre Felding gik i gang tidligt torsdag morgen. Foto: René Schütze

Arbejdet med at grave de mange døde mink op gik i gang i Nørre Felding syd for Holstebro tidligt torsdag morgen.

Ekstra Bladets udsendte i Nørre Felding siger, at der lugter på stedet, men at stanken ikke er overvældende.

Minkene skal brændes og lave strøm til danskerne.

Konsistensen

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at nogle mente, at minkene ville have konsistens som fetaost, når de blev gravet op.

Her til morgen kan Fødevarestyrelsen konstatere, at minkene ikke er blevet flydende, mens de har været gravet ned.

- Det vi kan erkende er, at vi kan se minkene og den samlede masse. Det betyder, at det er lettere at få op, end hvis det var flydende, siger Kasper Klintø, der er indsatschef i Fødevarestyrelsen



- Vil det sige, at det ikke minder om fetaost?



- Den nærmere konsistens, synes jeg ikke, vi skal tale om, siger han med et smil.

- Men der ligger mink dernede, og det materiale, der ligger mellem minkene, kan godt minde om fetaost.

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Grafik: Mikkel Bech-Hansen

