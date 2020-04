Minister: Covid-19 kan anerkendes som arbejdsskade

Nye retningslinjer dikterer, at covid-19 kan anerkendes som arbejdsskade. Det sker for at skabe tryghed for dem, der risikere at blive smittet gennem jobbet.

- Det er meget trist, at en ansat på Bispebjerg Hospital er død af coronavirus, og mine tanker går til de efterladte og kollegerne. Og denne ulykkelige situation viser, hvorfor det er så vigtigt, at medarbejdere er godt beskyttet, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse.

Krystalklart

Der skal ikke være nogen slinger i valsen, når det kommer til spørgsmålet om covid-19 og arbejdsskade.

- Det er vigtigt, at det er krystalklart, at man kan få anerkendt coronavirus som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet. Arbejder man fx på en intensiv afdeling på et hospital, er der stor risiko for at blive smittet, siger ministeren.

De nye retningslinjer er udarbejdet i samarbejde med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen.