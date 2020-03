Minister efter coronahamstring: Der er mad nok

Alle skal handle som normalt. Der er mad nok til alle.

Så klar er meldingen fra Fødevareminister Mogens Jensen (S) torsdag formiddag på et pressemøde, efter at mange danskere onsdag aften skyndte sig i supermarkederne for at hamstre toiletpapir og madvare.

- Vi har allerede indgået en aftale med de store detailhandler, og vi får løbende indberetninger om fødevare og dagligvarer og om forbrugeradfærd.

- Det er ikke nødvendigt at gennemføre specifikke initiativer, hvis alle handler som normalt, siger Mogens Jensen.

Minister: Smil til personalet

Samtidig opfordrer Mogens Jensen til, at man giver butiksansatte et smil og udviser taknemmelighed, da de gør et kæmpe arbejde.

Erhvervsminister og S-kollega Simon Kollerup slår også fast, at der ikke er problemer med at få forsyninger til butikkerne.

- Vi skal alle sammen handle ind. Det kan vi også. Meldingen fra butikkerne er klar: Butikkerne holder åbent som sædvanligt. Der er vare på lager, og lastbilerne kører som normalt. Der er varer til alle, siger Simon Kollerup.

Meldingen fra de to ministre kommer, efter at adskillige supermarkeder onsdag aften kunne berette om kunder, der flåede varer ned fra hylderne.

