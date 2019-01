Minister efter grusomt terrorangreb: - Måske kunne de godt lide thaimad

Thailands vicepremierminister general Prawit Wongsuwan er kommet i strid modvind, efter han har fremsat nogle mindre heldige bemærkninger om terrorangrebet i Kenya i denne uge.

Her mistede mindst 21 mennesker tirsdag 15. januar livet, da gerningsmænd bevæbnet med sprængstoffer og skydevåben trængte ind i et hotelkompleks med kontorer, caféer og restauranter, hvor de åbnede ild mod menneskeskaren.

Jason overlevede 9/11: Død i nyt terrorangreb

Hotelkomplekset DusitD2 er ejet og drevet af thailændere, men ofrene talte primært indfødte kenyanere samt britiske og amerikanske statsborgere. Efter angrebet i Nairobi har premierminister Wongsuwan kommenteret situationen, og det har nu vakt harme i Kenya.

Thailænderes sikkerhed vigtigst

Flere medier i Thailand, herunder Bankok Post, beretter nemlig, at vreden mod den thailandske vicepremierminister er voldsom i den kenyanske hovedstad, Nairobi.

Først er det falder mange kenyanere for brystet, at Prawit Wongsuwan ligefrem udtrykte glæde over, at ingen thailændere var døde i angrebet.

- Det er godt, at ingen thailændere er døde. Vores udenrigsministerium er på sagen, lød premierministerens meget kortfattede svar.

Men svaret på, hvorfor terroristerne valgte at angribe netop et thailandsk hotel, har fået folk til at ryste endnu mere på hovedet i det østafrikanske land.

- Det ved jeg ikke. Måske kunne de godt lide thaimad, svarede generalen blot.

Den islamiske militante gruppe al-Shabaab har erklæret, at den står bag angrebet. Al-Shabaab hører normalt hjemme i Somalia nordøst for Kenya.

Gruppen har tidligere meddelt, at den ville hævne den amerikanske præsident Donald Trumps beslutning om, at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad.

Dette billede har skabt massiv skandale i Thailand. Foto: Ritzau Scanpix

De seneste uheldige udtalelser fra Prawit Wongsuwan er dog langt fra den eneste skandale, han har skabt i det asiatiske kongerige.

Da militæret i Thailand for fire år siden tog magten over landet, var det blandt andet med det argument, at de ville gøre op med de korrupte folk, der havde styret landet.

Netop derfor har militærjuntaen befundet sig i alvorlig krise, efter et fokus på en af de ledende medlemmers hang til dyre genstande er kommet til offentlig skue.

Skandalen begyndte for alvor at rulle, da vicepremierminister og general Prawit Wongsuwan i december blev fotograferet i forbindelse med en ceremoni ved regeringsbygningen.

Her skærmede han på et tidspunkt for solen, hvorved et luksusur kom til syne på hans arm. Et luksusur, som det siden viste sig ikke fremgik af en officiel opgørelse over hans ejendele.

Herfra begyndte sagen straks at rulle. En aktivist begyndte at indsamle billeder af viceministeren, som i alt var blevet fotograferet med mere end tyve dyre ure på armen.

I alt var der tale om 25 forskellige ure, som generalen har haft på i forskellige anledninger.

Den samlede værdi: Mere end seks millioner kroner.

Skandalen rækkede dybt ind i toppen af militærjuntaen i Thailand. Foto: Ritzau Scanpix/Athit Perawongmetha

Afsløret af foto: Britisk elitesoldat i kamp med hotel-terrorister

Se også: Dødstallet stiger efter terrorangreb på luksushotel

Eksplosioner og skud hørt ved hotel i millionby