Minister efter kollaps: - Det er helt uholdbart

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) vil inddrage Folketinget i kommende politiske forhandlinger for at nedbringe de groteske ventetider ved domstolene. Hvornår ændringerne sætter ind, står dog hen i det uvisse.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) vil nu undersøge, hvordan man skal komme de massive problemer med lange sagsbehandlingstider ved domstolene til livs.

Det siger han i et interview med Ekstra Bladet.

- Det er helt uholdbart med de sagsbehandlingstider, vi har. Jeg vidste godt, før jeg blev justitsminister, at det tog lidt lang tid at komme for en dommer. Men jeg må indrømme, at da jeg så tallene… det er jo alt, alt, alt for lang tid, siger han.

Årelange sagsbehandlinger

Tirsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at ventetiderne ved de danske domstole er eksploderet med årelange sagsbehandlingstider og store konsekvenser for de berørte borgere. Det har tilsyneladende også berørt den ansvarlige minister.

- Da jeg læste jeres artikel i dag, tænkte jeg, at det er nødt til at være på toppen af min prioriteringsliste, når jeg kommer tilbage fra ferie. Det var det sådan set i forvejen.

- Du siger, det er 'uholdbart', og at det er din 'højeste prioritet'. Jeg vil jo gerne høre, hvad du konkret har tænkt dig at gøre?

- Det her er en af de absolutte topprioriteter. Det har jeg besluttet mig for, få uger efter jeg startede som justitsminister. Under corona blev der tilført en masse penge til domstolene, der står til at udløbe 1. januar. Men det er i hvert fald ikke en mulighed, så der er noget der, vi skal have set på.

- Du siger, at du gerne vil 'se på det'. Hvad betyder det?

- Det betyder, at regeringen fremlægger sit finanslovsforslag om få uger. Der vil det fremgå, at de penge, der stod til at udløbe 1. januar, ikke bare forsvinder.

Vil inddrage partier

Justitsministeren siger samtidig, at han vil sætte gang i politiske forhandlinger med inddragelse af Folketinget.

- Det her handler jo om ventetider. Hvor lang tid skal der gå, før danskerne kommer til at mærke en forskel her?

- Jeg kommer til at mødes med Folketingets retsordførere, når Folketinget åbner, med henblik på at sætte processen i gang. Men det er jo ikke, fordi det slår om i retssalene i morgen, bare fordi vi mødes. Der skal forberedes lovforslag, der skal gennemføres, og det kan godt komme til at tage noget tid. Det bliver nok ikke på denne her side af folketingsvalget, desværre.

- Det stikker dybere

Ifølge ministeren er der noget dybere og grundlæggende galt med den måde, som domstolene fungerer på nu.

- Jeg er blevet overbevist om, efter at have talt med dommerne og startet som minister, at det her ikke bare er et spørgsmål om penge eller corona-sagsbunker. Det stikker dybere. Domstolenes ressourcer og opgaver passer ikke sammen, og derfor er der brug for at gøre noget mere grundlæggende. Derfor vil jeg som noget nyt forsøge at lave en politisk forhandling af domstolenes økonomi.

Det her er jo ikke noget nyt. Nick Hækkerup og Mette Frederiksen har siddet på din plads. Hvorfor tror du, at du som justitsminister nu kan gøre en forskel?

- Jeg tror, det kommer til at få en betydning, at vi som noget nyt ikke bare forhandler om domstolenes ressourcer direkte mellem domstolene og regeringen, men at vi også inddrager Folketinget for at se på, om der er behov for lovændringer, siger Mattias Tesfaye.