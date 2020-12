Minister: Hele EU begynder vaccinationer 27. december

Alle EU's medlemslande vil påbegynde vaccinationer mod corona fra 27. december.

Sådan lyder det fra Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, ifølge Reuters.

Mellem jul og nytår kan Danmark, Tyskland og resten af EU-landene altså begynde at anvende vaccinen, hvis midlet som forventet bliver godkendt mandag af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

90-årige Margaret Keenan får som den første vaccine-indsprøjtning mod covid-19 i Storbritannien

Det fortæller ministeren forud for et møde, som han og forbundskansler Angela Merkel holder torsdag med topfolkene i medicinalselskabet BioNTech.

- I Tyskland vil vi starte, hvis godkendelsen kommer som planlagt 27. december. De andre lande i EU ønsker at være i stand til at starte og ønsker at starte fra 27. december, siger Spahn.

Vaccinen er allerede blevet godkendt til nødbrug i blandt andet Storbritannien, USA og Canada.

Rusland var det første land til at godkende en vaccine mod virussen - Sputnik V - men det skete, inden midlet havde været gennem alle de sædvanlige kliniske udviklingsfaser.

Mens resten af Europa venter på at få den endelige godkendelse af coronavaccinen, er man allerede i fuld sving med at vaccinere i Storbritannien.

Her er næsten 140.000 borgere i løbet af de første syv dage efter udrulningen af coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech blevet vaccineret mod coronavirus.

Det skriver Nadhim Zahawi, som er ministeren med ansvaret for vaccineprogrammet i Storbritannien, på Twitter onsdag.

Man skal modtage to doser af vaccinen - med 21 dages mellemrum - for at mærke den fulde effekt. Derfor er der endnu ingen i Storbritannien, som har fået den fulde vaccination.

Det tyske BioNTech har udviklet en vaccine mod covid-19, som produceres af det amerikanske selskab Pfizer.

Det er den vaccine, som Europa lige nu venter på bliver godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, på mandag.