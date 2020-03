Minister: Hold en til to meters afstand

Slut med at slås om den sidste pakke gær, slut med at springe over i køen. Nu handler det om at holde afstand, når vi handler ind.

- Der er masser af mad. Hamstringen er væk, og vi ser et mere normalt handelsmønster. Det skal vi fortsætte med, lyder det fra ministeren, der dog påpegede, at for mange kunder i butikkerne stadig ikke overholder 'sund fornuft'.

For at mindske smitterisikoen skal detailhandlen sætte klistermærker på gulvene, så vi forbrugere kan finde ud af at holde afstand i køen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen.

- Vi skal blive bedre til at overholde sundhedsanbefalingerne ude i butikkerne. Derfor indfører vi nu strammere krav.

En til to meter

Så sent som i går mandag påpegede sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde, at for mange danskere ikke kan finde ud af at holde afstand i køen eller ved køledisken i supermarkedet.

- Det opråb vil jeg meget gerne gentage her, lyder det fra Mogens Jensen.

- Hold en til to meters afstand ude i butikkerne.

Det bliver lettere nu, fortæller ministeren, hvor der kommer klistermærker på gulvene i butikkerne.

- Vi vil lave mærker, lige som diskretionslinjerne, der allerede findes visse steder. Dem skal man overholde, vil jeg gerne understrege.