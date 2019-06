Minister latterliggjort efter kikset pressemøde

En pakistansk politikers direkte pressekonference fredag 14. juni gik ikke helt efter planen, skriver CNN.

Shaukat Yousafzai, som er regional minister i det nordvestlige Pakistan, livestreamede et pressemøde på sit parti, Tehreek-e-Insafs officielle facebookside, men videoen har tiltrukket opmærksomhed for noget helt andet end det politiske indhold.

Hvad Yousafzai ikke var klar over, var nemlig at hans pressemedarbejdere ved en fejl havde slået et filter til, der gav politikeren katteører og knurhår under store dele af pressemødet, til stor morskab for dem, der sad og fulgte med i udsendelsen.

Pludselig spredte de morsomme kommentarer og billeder sig på Twitter, og selvom partiet prøvede at begrænse skaden ved at slette videoen, var katten på det tidspunkt allerede ude af sækken, og ministeren er efterfølgende blevet genstand for utallige jokes på nettet.

According to KP government’s social media team we now have a cat in the cabinet #Filter pic.twitter.com/LNl7zwOfLU — Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali) June 14, 2019

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB — Mohsin Bilal Khan (@MohsinBilalKhan) June 14, 2019

You can't beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt's live presser on Facebook with cat filters.. pic.twitter.com/xPRBC2CH6y — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) June 14, 2019

Flere har undret sig over om historien nu også kunne passe, eller om en såkaldt trold havde været på spil, men ifølge Tehreek-e-Insaf skulle den være god nok. Partiet har i hvert fald udsendt en officiel pressemeddelelse om hændelsen efterfølgende.

Artiklen fortsætter under billedet.

Her beskriver man hvordan seerne så et par minutter af pressemødet med et 'kattefilter', som efterfølgende blev deaktiveret.

I pressemeddelelsen nævnes det også, at partiets social media-hold er blandt landets førende, og 'er stolte af at formidle pakistansk politik til internettet'.

Partiet har nu undersøgt sagen grundigt og konkluderet, at en menneskelig fejl var årsag til miseren, som man nu har gjort alt for at undgå en gentagelse af.

Selv har Shaukat Yousafzai taget hændelsen med ophøjet ro.

- Jeg var ikke den eneste. To embedsmænd ved siden af blev også ramt af kattefilteret, udtaler Yousafzai til AFP.