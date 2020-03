Minister med opfordring: Sådan kan du hjælpe med at registrere smittespredningen

Der er et stort mørketal for udbredelsen af covid-19 i Danmark. Det forsøger seruminstituttet nu at kaste lys over

Officielt er der i skrivende stund 1044 personer, der er registreret smittet med covid-19 i Danmark.

Det reelle tal formodes dog at være langt højere, idet det kun er personer med alvorlige symptomer, der siden 12 marts er blevet testet for sygdommen.

De danske myndigheder har derfor ikke noget retvisende billede af, præcis hvor omfangsrigt udbredelsen af covid-19 er i Danmark, men det forsøger man nu at rette op på.

Således har Statens Serum Institut startet en overvågning af sygdommens udbredelse i Danmark på samme måde, som man normalt overvåger influenza-udbredelsen i landet.

Og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) opfordrer nu danskerne til at blive en del af det register.

Det gør han i et opslag på Facebook, hvor han linker til seruminstituttets såkaldte influmeter.

'Tilmeld dig nu, og giv vores forskere bedre data, så vi kan tracke udbredelsen, vurdere effekten af tiltagene og se, hvordan epidemikurven forløber i Danmark,' skriver Magnus Heunicke på Facebook.

Alle kan tilmelde sig

Influmeteret foregår ved, at man tilmelder sig seruminstituttets register og ugentlig oplyser, hvorvidt man har haft symptomber. Indberetningerne skal ske uafhængigt af, om man i løbet af ugen har søgt læge eller modtaget behandling.

Overvågningen sker for at få et indtryk af sygdommens udbredelse, uanset om man har haft milde eller svære symptomer.

Alle, der bor i Danmark, kan tilmelde sig Influmeter. Personer under 18 år skal dog have en person over 18 til at tilmelde sig.

Du kan finde mere info om ordningen og tilmelde dig på influmeter.dk (bemærk at siden i skrivende stund indlæser lidt langsomt).