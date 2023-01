Minister nægter at ændre 'uacceptable forhold': - Vigtigt for danskernes retsfølelse

Varetægtsfængsling er et nødvendigt redskab, og trods kritik af de mange problemer, det skaber for hele retssystemet, vil justitsministeren ikke ændre reglerne

Vi ligger langt over vores nordiske nabolande.

Danmarks fængsler drukner i varetægtsfængslede, som i en række dokumenterede tilfælde sidder uskyldigt bag tremmer i årevis, før de kommer ud med et ødelagt liv og nogle få personlige ejendele.

Derefter begynder den lange kamp mod staten for at få erstatning.

Fra både Advokatsamfundet og flere partier på Christiansborg lyder det advarende, at de mange varetægtsfængslinger i værste fald går ud over retssikkerheden for borgerne. Det kan ikke være anderledes, lyder det fra justitsministeren.

Landet over ser man, at fængsler og arrester er fyldt til bristepunktet. I Viborg arrest har man været nødt til at inddrage mødelokalet, så de indsatte ikke kunne få deres krav på besøg opfyldt Forsvarsadvokat Jan Schneider er blandt dem, der mener, at de lange varetægtsfængslinger skaber uacceptable forhold for de implicerede.

Vigtigt for danskerne

Ifølge den nyudnævnte justitsminister, Peter Hummelgaard (S), er der ingen problemer i, at Danmark varetægtsfængsler dobbelt så mange årligt som både i Tyskland og Sverige.

- Det er vigtigt for danskernes retsfølelse, at vi kan fjerne formodede gerningsmænd i sager, hvor der er en særlig mistanke om, at de har begået en grov lovovertrædelse. Vi kan se, at i de fleste sager, hvor sigtede har været varetægtsfængslet i over tre måneder, falder der faktisk dom. I 2021 procent faldt der dom i cirka 90 procent af de sager.

- Der er ikke noget, der for mig indikerer, at vi varetægtsfængsler mere, end vi bør gøre, siger justitsministeren til Ekstra Bladet.

- Men hvad med de mennesker, som har siddet varetægtsfængslet i op til to år og ikke får en dom? De kommer ofte ud med gæld, måske har de mistet kæresten, job og hus. Er det ikke for voldsomt at frihedsberøve en person i flere år uden dom, når man tænker på de store personlige konsekvenser, det kan have?

- Selvfølgelig er det da et indgreb, der skal bruges, når der også er en særlig grund. Det synes jeg også, at tallene indikerer. Når 90 procent af varetægtsfængslede rent faktisk ender med at få en dom, synes jeg ikke, at det er et værktøj, som bliver brugt mere, end det bliver gjort.

Afviser at se på regler

Ekstra Bladet har tidligere sat fokus på de absurde ventetider, der hersker ved domstolene. De konservatives retsordfører, Mai Mercardo, mener modsat ministeren, at det er et problem, når varetægtsfængslede skal vente så lang tid for at få deres sag for en dommer.

'Vi skal huske, at varetægtsfængsling er noget af den mest indgribende fængsling, fordi folk ikke har fået deres dom endnu. Dertil kommer, at det er uholdbart, at lang sagsbehandlingstid hos domstolene forlænger varetægtsfængslingen, hvor der også sker en uhæmmet brug af besøgs- og brevkontrol og altså med skrappe restriktioner i forhold til familien,' skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

Den kritik affejer Peter Hummelgaard helt og holdent.

- Jeg synes, at det er et vigtigt værktøj at bruge for at kunne efterforske. Derfor har vi heller ikke nogen aktuelle planer om at se på reglerne for varetægtsfængslinger, siger Hummelgaard.

- Hvis vi så kigger på erstatningssager for folk, der har siddet uskyldigt varetægtsfængslet, er der ofte et efterspil, hvor de her folk skal kæmpe med staten for at få erstatning. Bør det ikke være anderledes?

- Rigsadvokaten oplyser, at der i 2021 er behandlet 1887 sager, hvor der er søgt erstatning for enten uberettiget anholdelse eller varetægsfængsling. Eftersom det ikke er isoleret til erstatningssager, er det svært at sige noget om.

- Jeg synes, at det er meget svært at sige, at vi har et kæmpe problem, men det diskuterer jeg gerne med advokatsamfundet eller andre, der måtte have input til det.

I Viborg Arrest har man flere gange måttet inddrage besøgsværelset, så det kunne blive brugt til varetægtsfængslede indsatte. Foto: Ernst van Norde

Vil kigge på ventetider

- Men problemet med de her erstatningssager er jo også, at de først bliver afvist hårdnakket, så de igen skal forbi domstolene, som er en ekstra-lang proces, der også koster staten penge. Ifølge forsvarsadvokat Jan Schneider vinder han nemlig stort ser alle de sager i sidste ende. Kan du forstå, at man som helt almindelig dansker føler sig frustreret over, at skatteborgernes penge skal gå til noget, der virker så tåbeligt?

- Lige præcis det der tror jeg, at vi må kigge ned i og se, om der er en sammenhæng i, også i forhold til den økonomi, der bliver beskrevet, lyder det fra justitsministeren.

Ekstra Bladet har i ugevis forgæves rykket både Rigsadvokaten og Rigspolitiet for tal på fejlagtige varetægtsfængslinger i Danmark. Der er ofte tale om store beløb, som uskyldigt varetægtsfængslede er berettiget til.

Forsvarsadvokat Jan Schneider har således givet Ekstra Bladet indsigt i opgørelser, hvori det fremgår, at i fire sager fra de forgangne år har staten skullet betale mere end to millioner kroner til borgere.