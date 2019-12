Minister om dement-sag: - Meget, meget alvorligt

Historien om demente Kamma, som plejehjemmet spændte fast i månedsvis, har vakt opsigt på Christiansborg.

Nu har selvsamme plejehjem fået påbud fra Patientsikkerhedsstyrelsen. Styrelsen har fundet problemer, som udgør 'betydelig' og 'alvorlig risiko' for patientsikkerheden.

Og det er dybt problematisk, mener sundhedsminister, Magnus Heunicke (S).

- Påbuddet går længere end den enkeltstående sag om Kamma, fordi det også handler om medicin- og journalhåndtering generelt.

- Det er et udtryk for dybe problemer, når en styrelse går ind og giver påbud på den måde. Det er meget afgørende, at kommunen forstår det, siger han.

Ekstra Bladet fulgte Kammas sag gennem flere måneder. Historierne fik myndighederne til at foretage et tilsyn på plejehjemmet, og der blev fundet 'alvorlige' problemer.

Ekstra Bladet har spurgt Thisted Kommune, hvorvidt myndighedernes afgørelse får konsekvenser i form af fyringer. Det har de afvist.

- Det er selvfølgelig et problem, at vi ikke har haft tilstrækkeligt dokumentation, men det handler ikke om personalets pleje og omsorg for beboerne, har Ulrik Andersen, kommunaldirektør og konstitueret direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen, svaret.

Alzheimerforeningen er skeptisk over kommunens reaktion.

- Jeg hører næsten kommunen sige, at det ‘bare’ er fejl med dokumentation, siger formanden, Nis Peter Nissen.

- Det er bekymrende og alvorligt, hvis man fra den aller øverste administrative ledelse tager let på et påbud, fordi det handler om dokumentation.

Den holdning deler Sundhedsminister, Magnus Heunicke.

- Det her er ikke en lille fejl, man kan trække på skuldrene af. Det er noget, der skal tages meget, meget alvorligt, og det håber jeg bestemt, at kommunen gør, siger han.

Kammas pårørende forsøgte ad flere omgange at klage til kommunen over deres fastspænding. Men der skulle en dom fra Ankestyrelsen til, før de ville stoppe. I dag er Kamma fri. Foto: Privat

Opfordring til pårørende: - Klag over svigt

Ifølge flere politikere og ikke mindst Sundhedsministeren er det utrygt, at der skal en grotesk sag som Kammas i pressen, før myndighederne opdager alvorlige fejl som dem på Fyrglimt.

- Det er godt, vi har jer, til at løfte den slags sager frem, men de burde jo slet ikke være der, siger Magnus Heunicke.

- Vi taler om nogen af de mest udsatte medborgere. Derfor gør det stort indtryk på mig det her. Det gør det. Og jeg vil opfodrer ledelser og pårørende andre steder i landet til at henvende sig til Patientsikkerhedsstyrelsen, hvis de oplever nogen former for svigt.

Demens-plan

- Historien om Kamma viser, at vi er for dårlige til at passe demente, siger Magnus Heunicke.

Sundhedsministeriet har derfor netop besluttet at tage næste skridt i en demens-handlingsplan.

- Der følger 250 millioner kroner med, så vi kan sende et rejsehold ud, der skal undervise personaler i at håndtere sygdommen og hjælpe de pårørende, som også rammes hårdt af sygdommen, fortæller Magnus Heunicke om demens-handlingsplanen.

Kort om Kammas sag I foråret 2019 skulle Kamma have fjernet en knyste. Efter første operation fulgte fem yderligere, fordi der på plejehjemmet konsekvent gik infektion i operationssåret. Kamma endte således med at få hele det ene ben amputeret. Den 21. maj udskrives Kamma fra sin første benamputation. Da hun kommer tilbage på plejehjemmet, bliver hun straks lagt i bælte. Bæltet skal forhindre, at hun falder ud af sengen og kørestolen. I løbet af maj og juni bliver de pårørende og eksperter mere og mere skeptiske. De mener ikke, at kommunen har forsøgt sig med andre, mindre indgribende metoder, som loven foreskriver. Derudover mener de ikke, at tilsynet med Kamma er nok til at sikre hende imod at blive kvalt i selen. 12. juni anmoder de pårørende om skriftlig dokumentation vedrørende afgørelse og godkendelse til at bruge sele. På denne dag nævnes for første gang alternativer til selen i Kammas plejehjemsjournaler. Dog som forslag - ikke reelt afprøvede tiltag. 21. juni. De pårørende er blevet lovet, at de vil få den skriftlige dokumentation seneste denne dag, men de modtager ingenting. 8. - 14. juli mens de pårørende er på ferie, kommer den skriftlige dokumentation, som de bad om for en måned siden. Det bliver lagt i Kammas postkasse, og på papiret står der, at det er fra den 20. juni. Men det kan ikke efterprøves, da brevet kommer uden poststempel. I juli klager de pårørende til både Thisted kommune og Ankestyrelsen. De går også til medierne, hvor kommunens praksis bliver kritiseret af eksperter og politikere. Flere sender sagen ind til Styrelsen for Patientsikkerhed. 13. august afviser Thisted Kommune de pårørendes klage. 21. august forlænger Thisted kommune godkendelsen til at bruge sele frem til 21 oktober. 24. september slår Ankestyrelsen fast, at fikseringen af Kamma er i strid med Serviceloven. Thisted Kommune skal derfor omgående stoppe med at anvende stofseler til at fastspænde Kamma. Vis mere Luk

Ekstra Bladet har før fortalt historier om, hvordan der er blevet skåret på ældreområdet samtidig med, at der bliver flere og flere ældre. Vil I opprioritere ældreområdet generelt fremover?

- Der er blevet skåret alt for meget på ældreområdet og i den finanslov, som vi forhandler om lige nu, vil vi sikre, at pengene følger med antallet af ældre.

- Men helt ærligt. Jeg har hørt så mange politikere sige, at nu kommer der penge, og så bliver alt godt. Og sådan er det ikke.

- Penge er fundamentet for, at det kan lade sig gøre, men det er ikke nok. Vi skal også udvikle os kompetence-mæssigt og efteruddanne vores personaler. Vi skal blive bedre og dygtigere, og det vil jeg arbejde på at sikre, slutter Sundhedsminister Magnus Heunicke.