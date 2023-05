Minister om Syriens-børn: - En politisk vurdering

SVM-regeringen har besluttet at hjemtage to danske drenge og deres mor fra den berygtede al-Roj-lejr i Syrien, og dermed efterlades en enkelt 'dødssyg' dreng, der også har dansk statsborgerskab, tilbage med sin mor. Udlændingeminister Kaare Dybvad Bek kommer en appel til drengens mor

Integrations- og udlændingeminister Kaare Dybvad (S) forklarer, at regeringens seneste beslutning om at evakuere to og efterlade et dansk barn i syrisk fangelejr er politisk

Nå regeringen i dag har besluttet at hjemtage en kvinde og hendes to danske børn, der fortsat er fanget i al-Roj-lejren i Syrien og samtidig efterlade en anden kvinde og hendes danske søn, så sker det ud fra en politisk vurdering.

Det uddyber Integrations- og udlændingeminister Kaare Dybvad i dag over for Ekstra Bladet.

- Det er en politisk beslutning, der er truffet på baggrund af en række informationer. Både i forhold til deres tilknytning til Danmark og den sikkerhedsmæssige situation i forhold til hver af dem, siger han.

Kvinden på billedet bliver nu tilbudt at blive evakueret fra al-Roj-lejren i Syrien sammen med sine to børn. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Alle børn er danske - og syge

Kvinden, der nu vil blive evakueret sammen med sine to børn er, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, født og opvokset i Danmark, men fik for to år siden frataget sit danske statsborgerskab, fordi hun i 2014 tilsluttede sig Islamisk Stat. Hun taler flydende dansk.

Du kan se et længere interview, Ekstra Bladet lavede med kvinden, der nu kan komme hjem, i april måned, herunder. Artiklen fortsætter efter videoen ...

Ekstra Bladet tog til den berygtede al-Roj-lejr i Syrien og gik en tur med en kvinde fra Danmark og hendes to sønner, hvis skæbner regeringen fortsat ikke har forseglet. Kvinden sender nu en direkte appel til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen

Den anden kvinde, der altså ikke er blevet tilbudt evakuering sammen med sin ene søn, har somaliske rødder og boede de første cirka seks år af sit liv i Danmark, indtil hun flyttede til England med sin familie. Hun havde, indtil hun i 2021 fik det frataget, også dansk statsborgerskab.

Hun tilsluttede sig Islamisk Stat som 16-årig, er kendt som den ene halvdel af de såkaldte 'terrortvillinger' og er af PET og FE vurderet til at være en mulig trussel.

Alle tre drenge har fortsat dansk statsborgerskab og er alle blevet vurderet til at være faretruende syge.

Regeringens tidligere tilbud om at evakuere alle børnene uden mødrene står ifølge ministeriet stadig ved magt. Et tilbud begge kvinder dog over for Ekstra Bladet har afvist med henvisning til, at flere fagfolk har rådgivet dem om, at det vil forværre børnenes tilstand.

Hvad hvis han dør?

- Nu siger du, at det er en politisk beslutning, og dermed kan man vel godt konkludere, at det også er et politisk ansvar, hvad der kommer til at ske med den her sidste dreng, som er dansk statsborger, og som er dødssyg, både ifølge rapporter og ifølge hans advokat, Knud Foldschack. Hvordan vil du have det, hvis den her dreng i værste tilfælde dør nede i den lejr?

- Det ville jeg synes var trist, men det er også derfor, vi opfordrer hende til at give os det samtykke (til at evakuere drengen til Danmark, red.). Det er først og sidst hende, der er i vejen for, at vi kan evakuere den danske statsborger (hendes søn, red.), siger integrations- og udlændingeminister Kaare Dybvad i dag.