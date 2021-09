Minister skal redegøre for sag om død koreograf

Den nytiltrådte kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen, bliver nu bedt om at redegøre for sagen om koreografen, Liam Scarlett, der i foråret blev fyret af Det Kongelige Teater på grund af krænkende adfærd.

Teatret informerede offentligheden om sagen den 16. april, men fire dage inden forsøgte Liam Scarlett at tage sit eget liv, og han afgik ved døden samme dag, som teatret udsendte en pressemeddelelse om sagen.

Teatret har oplyst til Ekstra Bladet, at man ikke var vidende om selvmordsforsøget eller hospitalsindlæggelsen.

'Amatøragtigt'

Dansk Folkepartis Peter Skaarup, der er medlem af Folketingets Kulturudvalg, undrer sig over Det Kongelige Teaters håndtering og beslutning om at navngive Liam Scarlett i pressemeddelelsen.

- Det er en tragisk og frygtelig sag for pågældende og hans familie, og så virker det lidt mærkeligt, at Det Kongelige Teater vælger at sætte navn på den fyrede i pressemeddelelsen. Det er ikke normalt, at man hænger enkeltmedarbejdere ud på den måde, siger Peter Skaarup.

- Set udefra virker det meget amatøragtigt og ikke i overensstemmelse med god personaleledelse. Man skulle mene, at der skulle meget tungtvejende grunde til, at det sker, men det synes jeg ikke, der argumenteres for, siger han.

Han vil nu bede kulturministeren om en redegørelse i sagen.

- Jeg synes, kulturministeren må redegøre for, hvorfor man håndterer sagen sådan her. Det kan jo være alvorligt nok, hvis der har fundet overgreb sted - det er klart. Men man skal også være sikker i sin sag, inden man går ud og nævner navnet, siger han.

'Skudt over målet'

Det er fortsat uvist, hvorfor Det Kongelige Teater navngav Liam Scarlett i pressemeddelelsen, og en lektor i arbejdsret vurderer, at viderebringelsen af hans identitet er 'skudt over målet'.

- Det, som er uklart er, hvilken interesse Det Kongelige Teater har i at offentliggøre navnet andet end at fokusere opmærksomheden på personen og samtidig fremstå sober og handlekraftig. Den interesse, mener jeg ikke, kan bære videregivelsen af navnet, lyder vurderingen fra Christian Schjøler fra Syddansk Universitet.

- Det virker skudt over målet, da navngivningen ikke er nødvendig i den henseende, tilføjer han.

Det er fortsat uvist, hvad den britiske koreografs krænkende adfærd bestod af, da alle dokumenter og detaljer i sagen hemmeligholdes.

