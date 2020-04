Minister skal svare i skattely-sag

På Vækstfondens hjemmeside skamroser de tech-virksomheden Templafy, som de spår 'en stor fremtid'.

Rolf Kjærgaard, CEO i Vækstfonden, understreger alligevel i starten af interviewet, at han ikke kan udtale sig om den konkrete investering.

- Det, vi altid forholder os til, er, at der skal betales skat der, hvor virksomhederne er hjemmehørende, og der, hvor de skaber værdi, siger han i stedet.

- Hver gang, vi laver en investering, laver vi en meget grundig undersøgelse af skatteforholdene for at se, om den struktur, vi investerer i, er skruet sammen på den mest hensigtsmæssige måde ud fra det, den laver. Eller om den er skruet sammen for at lave aggressiv skatteplanlægning. Og hvis det er det sidste, så investerer vi ikke.

- Synes du ikke, det er aggressivt at placere sig et sted, hvor selskabsskatten er nul? Du placerer dig ovenikøbet i en postboks i et hus, hvor der er over 20.000 andre virksomheder registreret og på en adresse, som er kendt fra Panama Papers?

- Jeg kan ikke forholde mig til hypoteser og spekulation, lyder svaret.

Rolf Kjærsgaard svarer stort set det samme ved alle spørgsmål i det 17 minutter lange interview. Virksomhedens registrering et bestemt sted skal være forretningsmæssigt begrundet.

- Du kan ikke svare på, hvad den forretningmæssige begrundelse kunne være i at lade sig registrere på Cayman? Nu har jeg spurgt syv gange på forskellige måder.

- Og jeg bliver ved med at fortælle dig, hvad der er vores politik ved investeringer i virksomheder og fonde. Er det forretningsmæssigt begrundet, gør vi det. Er det ikke, så gør vi ikke.

- Hvad ville den forretningsmæssige begrundelse være i at være registreret på eksempelvis Cayman?

- Igen, jeg ønsker ikke at indgå i spekulation.

- Nej, men du kan heller ikke tale konkret?

- Det konkrete er hver enkelt investering, vi laver, og det principielle er måden, vi bedriver investeringer på.