Minister trækker sig i protest over Johnsons brexit-politik

Den konservative Amber Rudd, minister for arbejde og pension i det britiske parlament, trækker sig fra sin post. Det skriver hun på Twitter.

- Jeg kan ikke stå og se passivt til, mens gode, loyale, moderate konservative bliver smidt ud, skriver Amber Rudd.

Hun skriver videre, at hun har talt med premierminister Boris Johnson for at forklare sin beslutning.

Amber Rudd har i sit opslag på Twitter vedlagt det opsigelsesbrev, hun har sendt til premierministeren. Heri står det klart, at det er Boris Johnsons brexit-politik, der er årsag til, at hun ikke vil være med længere.

- Det har været en svær beslutning. Jeg tilsluttede mig din regering i god tro og accepterede, at no-deal var nødt til at være på bordet, fordi det var måden, hvorpå vi ville have den bedste chance for at opnå en ny aftale og udtræde 31. oktober.

- Men jeg tror ikke længere på, at det er regeringens primære mål at udtræde med en aftale, skriver Amber Rudd i brevet til Boris Johnson.

Boris Johnson har gentagne gange erklæret, at Storbritannien med ham i spidsen ville forlade EU med eller uden en aftale 31. oktober.

Kollisionskursen med EU har skabt uro i det britiske parlament, som i løbet af ugen har fået stemt en lov igennem, der har til formål at hindre et brexit uden aftale.

Den blev vedtaget, efter at 21 konservative parlamentsmedlemmer brød med regeringspartiet og stemte sammen med oppositionen. De blev alle efterfølgende smidt ud af Det Konservative Parti.

Loven betyder, at premierministeren skal bede EU om en udsættelse af brexit, hvis ikke en aftale er på plads inden 19. oktober. Alternativt skal der være enighed i parlament om et hårdt brexit.

Boris Johnson har således kæmpet i hjemlandet for at sikre, at brexit ikke igen bliver udsat. Og premierministerens prioriteringer møder kritik af Amber Rudd.

- Regeringen bruger en masse energi på at forberede sig på et no-deal brexit.

- Men jeg har ikke set det samme niveau af intensitet i vores snakke med EU, som har bedt os om at præsentere alternativer til den irske bagstopper, skriver hun i brevet til Boris Johnson.

Flere politiske kommentatorer siger, at Johnson søger at styre direkte mod et brexit uden en aftale med EU.

Han vil udskrive valg til 15. oktober, når parlamentet samles mandag. Inden forsamlingen sendes på fem ugers ufrivillig ferie.

Det har en samlet opposition meddelt, at de vil blokere. De vil have en aftale med EU.

/ritzau/