Minister: Uvist hvornår dagligdagen før corona er tilbage

Det er endnu uvist, hvornår Danmark og borgerne kan vende tilbage til dagligdagen, som den så ud før udbruddet af coronavirus.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) afviser at komme med en dato for det på et pressemøde mandag.

- Jeg kan godt forstå ønsket om at få en dato meldt ud, for hvornår vi kan vende tilbage til det normale liv. Men det er ikke en dato, jeg kan give, det er ikke en dato, nogen kan give, siger sundheds- og ældreministeren.

Selv om regeringen altså ikke vil sætte dato på en normalisering, har sundhedsmyndighederne allerede givet en indikator for scenariet.

Det sker efter skiftende meldinger om den danske strategi fra både politikere og sundhedsmyndigheder. Statens Serum Institut meldte mandag ud, at alle bør holde fysisk afstand i længere tid.

Kåre Mølbak, der er faglig direktør på Statens Serum Institut, har til Berlingske udtalt, at befolkningen skal regne med at holde fysisk afstand, indtil der findes en vaccine. Det vurderes at tage et år til halvandet.

Han præciserer dog på dagens pressemøde, at det blot er et muligt scenarie og altså ikke nødvendigvis et sandsynligt. Han kalder det 'voldsomt og skræmmende at holde fysisk afstand i lang tid'.

- Det var et muligt scenarie, at der kunne gå lang tid, men det er ikke sådan, at der vil gå lang tid, for vi ved dybest set ikke, hvad fremtiden bringer. Det kan være, at virus svækkes og bliver til en almindelig forkølelsesvirus, siger han.

Der findes allerede coronavirus, som giver almindelig forkølelse.

- Det kan være, det udvikler sig til en halvlam fætter. Vi kan se frem et par måneder ad gangen og heller ikke længere, siger Kåre Mølbak.

Han understreger, at det er vigtigt at holde fysisk afstand.

- Vi må finde måder at være sammen på, hvor vi alligevel har det godt sammen. Vi må finde nye måder at være sammen på.

- Måske kan man blive testet, inden man tager ned på plejehjemmet og besøger sin gamle mor, siger han.

I sidste uge begyndte vuggestuer, børnehaver og skoler så småt at åbne igen. Og i denne uge genåbner en række liberale erhverv som eksempelvis frisører og tandlæger.

På samme pressemøde gør sundhedsministeren det mandag klart, at der nu er ledig testkapacitet, hvilket har taget en rum tid at få opbygget.

Det betyder, at alle personer med tør hoste, feber eller problemer med vejrtrækningen kan blive testet for, om de har coronavirus.