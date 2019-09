Minister vil ikke lukke ubrugt flygtningelejr til 20 millioner

I udkanten af Vordingborg står 40 tomme telte.

Der er ikke tale om et forladt festivalsområde eller en nedlagt campingplads, men derimod en operationsdygtig teltlejr, der står klar til at modtage flygtninge som dem, der i september 2015 kom strømmende hele vejen fra borgerkrigen i Syrien og pludselig gik langs motorvejen ved Rødby på Lolland.

Men i dag er der intet liv i lejren. Ikke et menneske at skue. Ikke én eneste beboer.

Faktisk har ingen flygtninge nogensinde sat sine ben i lejren, efter dele af Vordingborg Kaserne med lynets hast blev rømmet for at gøre plads til den menneskeskare, der i sensommeren bevægede sig op gennem det sydlige sjælland.

Feltsengene i teltlejren har aldrig været i brug, siden den blev oprettet for fire år siden. Her var Ekstra Bladet inviteret indenfor. Foto: Per Rasmussen

Kigger på ændringer

Flygtningestrømmen når ikke længere i det omfang de danske breddegrader, men de store grønne og hvide telte, der omgivet af et enormt jernhegn på kasernes område, skal ikke fjernes.

Heller ikke selvom den mennesketomme lejr fra 2015 til august 2019 samlet har kostet 20,8 millioner kroner, som Sjællandske onsdag kunne afsløre.

Det oplyste justitsminister Nick Hækkerup (S) i august i et svar til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg.

Over for Ekstra Bladet slår ministeren dog fast, at man skal se på, hvor mange telte der fremover skal stå i lejren

'Det siger sig selv, at vi ikke skal opretholde beredskabskapacitet, hvis det ikke er nødvendigt. Derfor er vi for tiden ved at se på, om der er grundlag for at nedjustere i beredskabskapaciteten', skriver Nick Hækkerup i en mail.

Ministeren forventer dog alligevel at bruge 4,5 millioner kroner om året fremover på at drive lejren.

Udgifter til teltlejren Den tomme teltlejr på Vordingborg Kaserne har til dags dato kostet et større millionbeløb. 2015: 1,4 millioner kroner 2016: 11,1 millioner kroner 2017: 3,6 millioner kroner 2018: 3,2 millioner kroner 2019: 1,5 millioner kroner Fremadrettet forventer Rigspolitiet, at den årlige udgift vil være 4,5 millioner kroner. Kilde: Aktindsigt fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi samt svar fra justitsminister Nick Hækkerup til Udlændinge- og Integrationsudvalget Vis mere Luk

Gigantisk varmeregning

Teltlejren på Vordingborg Kaserne er topmoderne med alle fornødne faciliteter, og derfor er det ikke håndører, der bruges på at opretholde Danmarks eneste teltlejr til modtagelse af flygtninge. Tværtimod fosser pengene ud af statskassen.

Et helt år skulle der eksempelvis gå, før man i 2016 besluttede at slukke for varmen i den mennesketomme lejr, som kan huse 1600 personer. På det tidspunkt havde man brugt 100.000 kroner hver eneste uge på at varme lejren op i vinterperioden, hvilket Ekstra Bladet tidligere har afsløret.

Der var varmeregningen allerede løbet op i den nette sum af 2,9 millioner kroner, viser en aktindsigt, som Sjællandske er kommet i besiddelse af.

Frivillige fra Beredskabstyrelsens Beredskabscenter Syd stabler 50 telte på benene i Kliplev i november 2015. Foto: Søren Gylling/Ritzau Scanpix

Lejr lukket ned

Det var dog ikke kun i Vordingborg, at den danske V-regering i 2015 fik hasteoprettet en lejr til modtagelse af flygtninge. Også i Kliplev ved Aabenraa i Sønderjylland satte man 50 telte op, hvis karavanen krydsede den dansk-tyske grænse.

Her blev den tidligere herregård Søgården på en lille uge forvandlet til et stort modtagecenter.

Lejren blev ligeledes aldrig taget i brug. I dag er den for længst pakket ned igen, da den daværende justitsminister, Søren Pind (V), måtte lægge øre til massive protester fra borgmesteren Thomas Andresen (V) over voldsomme udgifter til varme, vagter og belysning i døgndrift.

På det tidspunkt var de samlede udgifter for Søgårdlejren løbet op i et større millionbeløb. Samlet set har de danske skatteydere betalt 59,7 millioner kroner for driften af de to lejre frem til i dag, lyder det fra Rigspolitiet.

