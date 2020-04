Minister vil ikke sætte dato for hvornår dagligdagen er tilbage

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) afviser at komme med en dato for, hvornår Danmark og borgerne kan vende tilbage til dagligdagen, som den så ud før udbruddet af coronavirus.

Det gør han på et pressemøde mandag.

- Jeg kan godt forstå ønsket om at få en dato meldt ud, for hvornår vi kan vende tilbage til det normale liv. Men det er ikke en dato, jeg kan give, det er ikke en dato, nogen kan give, siger han.

Selv om regeringen altså ikke vil sætte en dato for en normalisering, så har sundhedsmyndighederne allerede givet en indikator for scenariet.

Det sker efter skiftende meldinger om den danske strategi fra både politikere og sundhedsmyndigheder. Statens Serum Institut meldte mandag ud, at alle bør holde fysisk afstand i et år.

Kåre Mølbak, der er faglig direktør på Statens Serum Institut, har til Berlingske udtalt, at befolkningen skal regne med at holde social afstand i mindst et år.

Han holder sig på dagens pressemøde fra at kommentere sine egne udtalelser yderligere.

- Jeg forstå godt, hvis nogen synes, at det er lidt skræmmende, hvis vi skal holde afstand i lang tid. Særligt ældre mennesker, men også unge som er tæt sammen. Der er mange, der lider afstand i disse tider, siger Kåre Mølbak på mandagens pressemøde.

Han understreger, at det er vigtigt at holde fysisk afstand.

- Vi må finde måder at være sammen på, hvor vi alligevel har det godt sammen. Vi må finde nye måder at være sammen på.

- Måske kan man blive testet, inden man tager ned på plejehjemmet og besøger sin gamle mor, siger han.

I sidste uge begyndte vuggestuer, børnehaver og skoler så småt at åbne igen. Og i denne uge genåbner en række liberale erhverv som eksempelvis frisører og tandlæger.

På samme pressemøde gør sundhedsministeren det mandag klart, at der nu er ledig testkapacitet, hvilket har taget en rum tid at få opbygget.

Det betyder, at alle personer med tør hoste, feber eller problemer med vejrtrækningen kan blive test for, om de har coronavirus.

- Vi har virkelig kæmpet for at få opbygget tilstrækkelig testkapacitet, den er der nu. Nå jeg mødes med Danske Regioner, siger de, at de mangler, at folk ringer nu, siger sundhedsministeren.