Minister vil inspirere unge kvinder ind på lederposter

Selv om Danmark har nogle af verdens mest veluddannede kvinder, er andelen af kvindelige ledere i landets virksomheder for lav.

En af grundene er, at de er underrepræsenterede på de uddannelser, der spytter flest ledere ud i den anden ende.

Det mener ligestillingsminister Karen Ellemann (V).

- I dag ser det sådan ud, at der kun er omkring 30 procent unge kvinder på de uddannelser, hvor man rekrutterer flest ledere fra, siger hun.

Ifølge ministeren er der behov for at sætte tidligt ind så flere unge kvinder vælger en uddannelse og et job, der kan føre til ledelse.

De uddannelser, som ministeren nævner, er inden for økonomi, it og naturfag.

- I Danmark er kvinder enormt veluddannede. Det handler om at sikre, at talentmassen bruges. Det har virksomhederne og samfundet gavn af, siger Ellemann.

I anledning af kvindernes internationale kampdag, lancerer ministeren en kampagne, der er målrettet den næste generation af unge kvindelige ledere.

Her skal kvinder, der sidder i ledende poster være rollemodeller. Gennem deres egne historier skal de åbne unge kvinders øjne for ledervejen.

Kampagnen bliver lavet i samarbejde med The Danish Diversity Council, der har til formål at finde fælles diversitetsløsninger i dansk erhvervsliv.

Den har fået navnet "Lead the Future".

Beretningerne bliver lagt ud først på sociale medier og skal senere samles i en bog. Efter planen strømmer historierne ud online i april.

Målet er, at kampagnen allerede kan påvirke de unge, der skal søge og vælge uddannelser allerede til foråret.

- Jeg tror på, at det her med rollemodeller er noget, der er med til at inspirere, når man står og skal vælge uddannelse, siger ministeren.

Ud over samlingen af beretninger bliver der arrangeret møder mellem de kvindelige ledere og unge studerende.