Minister vil straffe 'de skyldige' efter stolelift gik bersærk

To personer, heriblandt en gravid, svensk kvinde, er ifølge georgiske medier i en 'alvorlig tilstand', efter de sammen med mange andre turister i skisportsområdet Gudauri blev kastet af en løbsk stolelift i høj fart fredag.

I alt 11 personer blev indlagt efter den hæslige ulykke, som vidnerne blot kunne se til, mens den udfoldede sig. Seks af dem er udskrevet igen.

Producenten bag skiliften, Doppelmayr, har allerede indledt en undersøgelse af ulykken, men det er tilsyneladende ikke nok for landets vicepremierminister, Dimitri Kumsishvili.

Han har i kølvandet på ulykken og efter et besøg på hospitalet hos de kvæstede proklameret, at uafhængige, internationale eksperter vil blive fløjet ind for at undersøge ulykken.

- Det er vigtigt for os, at gennemføre en undersøgelsen med involvering fra uafhængige eksperter, siger han ifølge Georgia Today.

Over for georgisk tv lover Kumsishvili endvidere, at 'de skyldige må straffes'.

Kom tilbage!

Samtidig fortæller han, at man har inviteret alle de tilskadekomne tilbage til området til næste år, og påstår, at de alle har takket ja. En af de tilskadekomne skulle ifølge ministeren ligefrem have bedt om at komme tilbage til Gudauri med det samme efter sin udskrivelse.

De tilskadekomne er foruden den svenske kvinde af russisk, ukrainsk og georgisk nationalitet.

Stoleliften blev senest inspiceret i december 2017.

Videoer, som flere af de mange vidner optog, og som du kan se en bid af øverst, vidner om alt for høje tempo, liften pludselig kørte med, og som ved foden af pisten slyngede flere magtesløse skiløbere op i luften.