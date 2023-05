Minister vil undersøge afvisninger af unge med adhd i Forsvaret

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) vil sætte Forsvarets praksis med automatisk at erklære unge med en adhd-diagnose for uegnede værnepligtige på pause.

Det skriver DR.

Som det er i dag, bliver potentielle værnepligtige automatisk erklæret uegnet, hvis de har adhd.

Det vil ministeren nu have undersøgt om er lovligt.

- Såfremt det på baggrund af den juridiske vurdering skulle vise sig, at der ikke har været administreret fuldt ud korrekt på området, vil Forsvarsministeriet naturligvis sørge for at rette op på dette. Både fremadrettet og bagudrettet, siger ministeren i en mail til DR.

Han har ikke ønsket at stille op til interview.

Berlingske har tidligere beskrevet, at 22 procent af de unge, som blev erklæret uegnede i 2017, blev det på grund af diagnoser som adhd, angst og depression.

Ifølge Berlingske har Forsvaret også selv lavet en værnepligtsevaluering i 2021. Her peger Forsvaret på flere diagnoser som en del af grunden til stigningen i antallet af uegnede.

I et svar til Folketinget i 2013 sagde daværende forsvarsminister Nick Hækkerup (S) ifølge DR, at man automatisk udelukker unge, som får medicin for adhd, fordi man ikke kan garantere, at de kan få medicin som udsendte.

Thorkild Olesen, som er formand for Danske Handicaporganisationer, siger til DR, at han mener, at Forsvarets praksis er gammeldags.

Han mener, at der bør foretages en individuel vurdering, siger han til mediet.

De potentielle værnepligtige bliver vurderet ved Forsvarets Dag - det der tidligere hed session.

Her skal de tage en skriftlig prøve og få deres helbred undersøgt.