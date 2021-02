Ministeriets mega-fejl: Nu kan hun komme hjem

Tomas og Dariias mareridt ser nu ud til at få en ende. Hun har fået lov til at komme hjem, efter at Ekstra Bladets artikler har fået ministeriet til at rette op på deres fejl.

Det bekræfter Udlændingestyrelsen over for Ekstra Bladet.

'Udlændingestyrelsen kan oplyse, at sagen blev hjemvist fra Udlændingenævnet 3. februar 2021, hvorefter Udlændingestyrelsen samme dag tog telefonisk kontakt til ansøgers ægtefælle, Tomas Tordrup, og orienterede ham om, at styrelsen havde bemyndiget den danske ambassade i Kiev til at udstede tilbagerejsetilladelse, således at hans ægtefælle kan indrejse i Danmark.'

'Tomas Tordrup blev desuden oplyst om, at hans ægtefælle får processuelt ophold, når hun vender tilbage', skriver Udlændingestyrelsen til Ekstra Bladet.

Vi har også været i kontakt med Tomas Tordrup, der nu er en glad mand.

- Jeg er lykkelig nu, men jeg skal først lige have hende hjem, og så bliver jeg for alvor fodboldglad. Med jubel og det hele. Så meget er gået galt i det her forløb, så jeg tror først på det 100 procent, når hun er hjemme.

Samtidig fortæller han, at alle papirer skulle være i orden nu. Nu venter de blot på det næste fly fra Kiev til Danmark. Det går på søndag, og Dariia Tsyhanchuk kan lige akkurat komme med, inden reglerne om, at gravide med otte uger til fødsel ikke kan flyve.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Smidt hjem ved en fejl

Ekstra Bladet har i flere uger beskrevet, hvordan Dariia Tsyhanchuk i januar blev smidt ud af Danmark, fordi Udlændinge- og Integrationsministeriet begik en simpel fejl. De havde glemt at opdatere boligkravslisten, så blandt andet Højvangen i Skanderborg fortsat stod på, selvom området ikke længere var socialt udsat.

Dariia Tsyhanchuk og Tomas Tordrup søgte om at blive familiesammenført, så Dariia Tsyhanchuk kunne blive i Danmark, og deres lille, nye datter kunne vokse op her i landet. Alt var, som det skulle være. Tomas Tordrup har et godt job på Skejby Sygehus, har ingen gæld og opfylder alle krav. Undtagen det ene.

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye har tidligere beklaget og kaldt det en mega-fejl.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Beklager dybt

Over for Ekstra Bladet har Mattias Tesfaye tidligere beklaget dybt og sagt, at der ingen gode undskyldninger er.

- Vi har indført en liste i 2018, der bygger på nogle bestemte kriterier, som boligområderne skal opfylde. Det ændrer sig naturligvis løbende fra sted til sted, og så skal listen opdateres, men det har systemet ikke fået gjort. Det er ikke godt nok, siger Mattias Tesfaye til Ekstra Bladet.

Samtidig oplyste han, at han først blev opmærksom på sagen, da han så Ekstra Bladets artikler. Efterfølgende har ministeriet fundet ud af, at der i alt er givet syv afslag på ægtefællesammenføring med henvisning til boligkravet, siden boligkravslisten blev indført i 2018.

'Heldigvis har den manglende opdatering ikke haft betydning i langt de fleste sager. Men er der blevet truffet så meget som én forkert afgørelse, så er det naturligvis en for mange', oplyser de.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye er kaldt i samråd om sagen.

