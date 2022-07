Ministerium hylder alle kroppe

'Alle kroppe er strandkroppe'.

Sådan lød budskabet fra Spaniens minister for sociale rettigheder Ione Belarra, da hun og det spanske ligestillingsministerie præsenterede en ny kampagne med sloganet 'Sommeren er også vores - nyd den som, hvor og med dem, du vil'.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian.

Kampagnen er blevet lanceret sammen med en plakat, hvorpå fem forskellige kvinder af forskellig kropsbygning, etnicitet og alder er illustreret.

En af de fem kvinder er topløs og viser sit ar fra en mastektomi (fjernelse af bryst, red.).

Kvinder skal nyde det offentlige rum

På ministeriets hjemmeside skriver de, at formålet med kampagnen er at hylde kropslig mangfoldighed og alle kvinders ret til at nyde det offentlige rum.

Desuden vil de sætte fokus på den æstetiske vold, som nogle kvinder udsættes for.

'Overvægtige kvinder chikaneres på gaden og på strandene. De bliver censureret og stigmatiseret. De har store vanskeligheder med at få adgang til arbejde eller andre rettigheder', har direktør for det spanske kvindeinstitut Antonia Morillas udtalt i forbindelse med lanceringen.

Målet er, at alle skal kunne nyde det offentlige rum, strandene og sommeren 'uden skyld, skam eller stigmatisering', lyder det fra ministeriet.