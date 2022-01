Ministre på gyngende grund: I forsvar for 3F-boss

Rasmus Prehn kalder ham 'en god kammerat'. Kaare Dybvad anser det nu for 'moralsk helt forkert opførsel', efter han ellers hurtig gav opbakning til 3F-bossen Per Christensen

Den opsigtvækkende historie om 3F-formand Per Christensens dobbeltliv sender to ministre på gyngende grund.

På Facebook var både indenrigs- og boligminister Kaare Dybad Bek og fødevareminister Rasmus Prehn begge lynhurtige ved tasterne, hvor de gik til forsvar for forbundsformanden.

Men deres omsorg faldt bestemt ikke i god jord. Adskillige brugere har kritiseret ministrenes indlæg.

Blandt dem den konservative politiske ordfører, Mette Abildgaard.

'Der er jo tale om bedrageri overfor flere personer. Det er da opførslen, der er mærkværdig. Stakkels de kvinder det her er gået ud over,' skriver hun til Kaare Dybvad.

Gode tanker

Han havde i første omgang sendt dette skulderklap til 3F-bossen:

'Sikke en mærkværdig avishistorie. Gode tanker herfra!,' skrev Kare Dybvad Bek.

Ministeren for fødevare, landbrug og fiskeri var endnu mere kammeratlig.

'Privat er privat. Kærlighed kan gøre ondt, men er heldigvis ikke forbudt. Vi lærer alle af livet. For mig vil du altid være en god kammerat og en super dygtig forbundsformand,' skrev Rasmus Prehn.

Moralsk helt forkert

Kaare Dybvad Bek lugtede hurtigt, at han risikerede at ryge ud i en shitstorm, så han trak i land med følgende indlæg:

'Kære Mette m. fl. Jo, jeg er enig i, at det er en moralsk helt forkert opførsel og at ofrene i denne sag selvfølgelig er de kvinder, der nu står frem. Jeg har gennem længere tid været frustreret over, at medierne går meget tæt på folks privatliv, uanset om det har direkte betydning for folks arbejde, og det var derfor jeg skrev kommentaren. Det gælder i øvrigt uanset om det er mine egne partifæller eller andre politikere.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Kaare Dybvad Bek. Han har ikke yderligere at tilføje.

Samme besked lyder fra Rasmus Prehn.

Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen røg også til tasterne i forsvar for Per Christensen. Han mente, at der er belæg for en sag om krænkelse af privatlivets fred.

Men også han trækker i land. Det sker i en sms til Ekstra Bladet.

'Det må jo i sidste ende være op til domstolene at vurdere. Jeg udtalte mig på baggrund af hans egen opdatering, og der kan sagtens være elementer i sagen, der gør viderebringelsen berettiget og dermed lovlig. Men som udgangspunkt, så er hans privatliv os andre uvedkommende - ikke mindst af hensyn til hans pårørende. Jeg undskylder eller forsvarer på ingen måde hans adfærd, som lyder ekstremt usympatisk.'

Forbundsformandens opførsel har udløst et krisemøde i den store fagforening i den kommende uge.

Kaare Dybvad slog bakmotoren til på Facebook. Herunder hans besked til Mette Abildgaard. Foto: Jens Dresling