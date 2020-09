Ministre snorksov: Spiontjeneste havde frit spil

Kender du noget til skandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste? Så skriv fortroligt til vores journalister på: thomasgoesta@protonmail.com

De danske efterretningstjenester havde frit lejde til at hente oplysninger om millioner af flypassagerer uden at blive kontrolleret i 2019.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der skulle have kigget Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Politiets Efterretningstjeneste (PET) over skulderen, blev nemlig stækket af Justitsministeriet.

Det afslører en gennemgang af dokumenter fra tilsynet, Folketingets Retsudvalg og Justitsministeriet, Ekstra Bladet har foretaget.

De nye oplysninger kommer i kølvandet på sidste uges bombe, hvor tilsynet offentliggjorde, at FE i flere tilfælde har gjort brug af ulovlige og kritisable metoder.

Loven om flypassagerers oplysninger kaldet PNR trådte i kraft 27. december 2018 og giver efterretningstjenesterne lov til at indhente oplysninger om alle flypassagerer på afgange med tilknytning til Danmark, hvis tjenesterne vurderer, at de har betydning for varetagelsen af tjenestens opgaver.

Det gælder eksempelvis oplysninger om de 18,2 mio. passagerer, der i 2019 rejste til og fra danske lufthavne.

Førte ingen kontrol

Ifølge loven er det Tilsynet med Efterretningstjenesterne, der skal kontrollere, at PET og FE overholder loven.

I den forbindelse var tilsynet i hele 2019 i løbende dialog med Justitsministeriet, hvor man efterlyste de retlige rammer for tilsynets kontrol.

Blandt andet advarer tilsynet i et brev til Justitsministeriet 5. august 2019 - som Ekstra Bladet er i besiddelse af - om konsekvenserne på den manglende afklaring:

- Tilsynet skal på denne baggrund høre, om Justitsministeriets har afklaret ovenstående spørgsmål. I den forbindelse skal tilsynet gøre opmærksom på, at en manglende afklaring af spørgsmålene vil betyde, at tilsynet ikke meningsfuldt vil kunne gennemføre kontrol som forudsat i PNR-loven.

Men der kom aldrig en afklaring.

'Beklageligt'

I et svar til Folketingets Retsudvalg 27. november 2019 erkender justitsminister Nick Hækkerup(S), at det er beklageligt:

- Selvom der er tale om komplekse juridiske spørgsmål, er det klart, at det har taget for lang tid at svare, og at der er behov for en afklaring meget snart(...) Justitsministeriet skal beklage, at ministeriet har været for lang tid om at vende tilbage til Tilsynet med Efterretningstjenesterne og endnu ikke har besvaret henvendelsen.

- Det er helt afgørende, at rammerne for kontrollen med PNR-enhedens behandling af personoplysninger for Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste er på plads, så der kan føres kontrol, og jeg har bedt ministeriet om hurtigst muligt at få afklaret de retlige spørgsmål, som skal bane vejen for, at tilsynet kan påbegynde sit tilsyn, skriver Hækkerup.



Justitsministeriet oplyser til Ekstra Bladet, at tilsynet først fik svar i et brev den 19. december 2019. I knap et år kunne tilsynet altså ikke føre kontrol.

Ekstra Bladet er i besiddelse af det seks sider lange brev fra ministeriet til tilsynet, der afsluttes med:

'Justitsministeriet beklager meget det sene svar på tilsynets henvendelse.'

Forskningschef: - Problematisk



Ifølge forskningschef på Institut på Menneskerettigheder Pernille Boye Koch, der har forsket i kontrol med efterretningstjenester, så er Justitsministeriets håndtering problematisk.

- Det er selvfølgelig problematisk, at tilsynet ikke har kunnet udføre den kontrol, som er forudsat i lovgivningen, fordi der er et juridisk spørgsmål, som Justitsministeriet ikke har fået afklaret, og det har taget så lang tid.

- Det har netop været en præmis og en forudsætning, at man gerne ville have, at tilsynet kiggede på det her område, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), der holder til i bygningerne på Kastellet i København. Foto: Ritzau Scanpix

Går ud over almindelige borgere

Jesper Lund, formand for IT-Politisk forening, advarer om, at efterretningstjenesternes adgang til flydata også kan blive problematisk for helt almindelig borgere.

- Du kan blive udsat for en mistanke på baggrund af nogle data om din rejseadfærd, som du ikke ved, at efterretningstjenesterne har. Og hvis oplysningerne bliver videregive til andre lande, så kan du for eksempel opleve, at du pludselig bliver nægtet indrejse til USA, uden at du kan få at vide hvorfor.

- Så det er vidtrækkende konsekvenser, som disse mistanker på baggrund af data kan få for almindelige borgere, siger Jesper Lund.

'Ikke realistisk'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup. Justitsministeriet oplyser, at ministeren ikke har yderligere kommentarer, og at ’svaret til Folketinget er udtryk for ministerens holdning til sagen.’

Søren Pape var justitsminister frem til 27. juni 2019, og Ekstra Bladet har derfor også henvendt sig til Søren Pape Poulsens særlige rådgiver for at få en kommentar. Her lyder det:

- Søren bakker op om Justitsministeriets (Nick Hækkerup,red.) beklagelse, men har ikke yderligere om tilsynets arbejde, da det er forbundet med streng fortrolighed.