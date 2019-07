Mink-alarm i Nordsjælland

Minken er ved første øjekast en sød lille pelsklump med små knurhår og nuttede små øre.

Men det søde ydre ændrer ikke ved, at dyret i Danmark bliver betragtet som et skadedyr på samme vilkår som en rotte.

Derfor har flere Nordsjællandske havne slået alarm, da de små rovdyr bliver ved med at hærge i områderne.

- I Jylland har der været et betragteligt fald i minkebestanden. Det samme gør sig ikke gældende på Sjælland, bekræfter Mariann Criel, der specialkonsulent i Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen vurderer, at en mulig årsag til at faldet i minkebestanden i Jylland er større end på Sjælland er antallet af oddere, da de 'holder minkene i skat.'

Minkene lever ved i stendigerne ved havnen. Foto: Olivia Loftlund

Foto: Olivia Loftlund

Foto: Olivia Loftlund

En piben langs diget

En af havnene, der har haft store problemer med de små skadedyr, er Lynæs Havn.

Det er også tydeligt, at der er mange, da Ekstra Bladet kommer til havnen ved Hundested. Der går ikke mange minutter, før der kan høres en konstant piben langs havnens stendige.

Ud mellem stenene stikker der også med korte mellemrum små mink-ansigter frem - og det er altså nogle dyr, der ikke er generet af menneskers tilstedeværelse.

Det oplevede to unge drenge også, da de dybt fascinerede kiggede på de små dyr.

- I skal ikke gå så tæt på. Det kan være, de bider, fortæller deres bekymrede mor, da drengene kommer lidt for tæt på en af Minkene.

Nogle af dem, der så på minke, var Viktor Løstrøm Larsen (11) og Sigurd Løstrøm Larsen (9) på deres ferie i Lynæs. Foto: Olivia Loftlund.

Fakta om minken - Minken er en del af mårfamilien og kommer oprindeligt fra Nordamerika, men i 1920'erne og 1930'erne blev de importeret til Europa, for at man kunne avle dem som pelsdyr. - Minkehanner kan have en kropslængde på 34-45 cm og kan veje op til 1500 gram. Hunner har en kropslængde på 31-38 cm og kan veje mellem 400 og 800 g - Minken er en såkaldt 'invasiv art.' En invasiv art er beskrives som et dyr eller plante, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet. - Minkens føde består primært af fisk, fugle små pattedyr, krebs og lignende. - Vilde mink må fanges i fælder og skydes hele året. Det kræver dog jagttegn hvis man ønsker at skyde mink. - Minken er primært knyttet til vand, men kan også findes under tørre forhold. Man finder derfor hovedsageligt minke ved bredder af vandløb, søer, på småøer, i vådområder, i havneområder men også i byområder. Minken er mindre sky over for mennesker end de hjemmehørende mårdyr, hvilket er årsagen til, at vi finder den i havne- og byområder. Kilde: Miljøstyrelsen Vis mere Luk

Nødt til at handle

I den lille havn troede de ellers, at de var sluppet af med minkene sidste år.

Det fortæller Lynæs havnefoged, Morten Frederiksen.

- Vi troede, at vi fik bugt med dem sidste år, men så kom de tilbage igen, fortæller havnefogeden.

Hvorfor er det overhovedet så vigtigt at få slået minkene ihjel?

- De ser jo megasøde ud. Men selvom de er søde, så har vi haft flere problemer med minkene herude. Vi har gæster, hvis både bliver raseret af dem. Derudover stjæler de fisk fra vores fiskerbåde.

Problematikken har nu nået det punkt, at nogle lokale jægere er blevet sat ind for at udrydde skadedyrene.

- De skal ud og sætte fælder op, så vi kan komme problemet til livs. Det er irriterende som havnefoged at bruge sin tid på minke fremfor det andet arbejde, fortæller han.

Den 54-årige havnefoged Morten Frederiksen er ved at være godt træt af minkene på Lynæs havn. Foto: Olivia Loftlund

Morten Frederiksen synes, det er irriterende at bruge sin tid på minke fremfor det andet arbejde som havnefoged. Foto: Olivia Loftlund

Lort i kahytten og fisk i tallerknerne

En af de gæster, der i årevis har haft problemer med minke, er den 62-årige Karen Fischer-Nielsen.

Sammen med sin mand har hun haft en båd l Lynæs havn de sidste mange år. Men for en seks otte år siden fik de for første gang besøg af de små dyr.

- Vi kom ned til båden og kunne se, at de havde været i båden og skidt. Vi troede, at det ville være et engangstilfælde, men få dage efter havde vi haft besøg igen, og denne gang var der meget mere lort og en havde lagt en afgnavet fisk i vores tallerkner, fortæller hun om førstegangsoplevelserne med skadedyret.

Siden dengang har det været en kamp, for at undgå minkene.

- Vi har både prøvet at flytte bådkaj og gardere vores båd med plastik, men ligemeget hjalp det. De fandt båden på den nye plads, og plastikken rev de bare i stykker. Nu har vi lagt rottefælder op, men de er sgu snu, og undgår dem, fortæller Karen Fischer-Nielsen.

Da Ekstra Bladet bliver vist rundt på båden ses rottefælderne også ligge inde ved skibets reb - hvilket - bogstaveligt talt - kan kan give bagslag, hvis man ikke er opmærksom. Foto: Oliva Loftlund

Den 62-årige bådejer håber på, at der bliver sat ind over hele Nordsjælland, så andre ikke ender i samme situation som dem.

- Der bør være et massiv fokus her i Nordsjælland, så de ikke bliver ved med at komme tilbage, mener hun.

Er i måske ikke bare hysteriske?

- Jeg kan godt forstå, hvis folk synes, vi er hysteriske. Men der mener jeg, at de skal kigge på konsekvenserne af, at de er her. Det er jo ikke kun os, det er også fiskerne, og de andre dyr herude, der bliver berørt af det.

Minke-bestanden er blandt andet svære at holde nede, da der ikke er nogle rovdyr, der slår dem ihjel ved havnene.

62-årige Karen Fisher-Nielsen og hendes mand har de seneste mange år haft minke som ubudne gæster på deres båd. Foto: Olivia Loftlund

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ikke farlige men ulækre

I Miljøstyrelsen er de også godt klare over minkeproblemet ved de danske havne.

De arbejder i øjeblikket på, at komme skadedyrene til livs.

- Vi har et samarbejde med naturstyrelsen, for at komme minkene til livs. Vi hyrer lokale jægere til at komme af med dem, fortæller Mariann Criell, der specialkonsulent i Miljøstyrelsen.

Men hvad er der farligt ved, at minkene er der?

- De bærer ikke på farlige sygdomme, som eksempelvis rotterne gør. De bærer på noget, der hedder hvalpesyge, men det er kun hunde, der kan blive smittet med det, fortæller Marian Criell.

- Problemet ved dem er, at de indtager både, hvor de skider - og det er naturligvis ulækkert. Men det store problem er egentlig, at de er hårde ved fuglene.

Hvad betyder det, at de er hårde ved fuglene?

- De spiser fuglene og deres æg. Derudover tager de også deres fisk. Kort fortalt, går det udover danske dyr, der ikke er invasive som Minken.

Hvis man har problemer med minke, skal man tage kontakt til miljøstyrelsen enten ved mail eller opkald, oplyser de.