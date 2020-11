Mink begravet for tæt på sø: 'Skal løses hurtigt'

Aflivede mink er blevet begravet for tæt på en sø, og det skal løses hurtigt.

Sådan er ordlyden en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Render, de aflivede mink er begravet i, er for tæt på Boutrup sø i Holstebro. Man frygter, at søen kan blive forurenet.

- Det her skal løses hurtigst muligt, og derfor skal der straks handles på det. Det er en meget beklagelig situation, og det er vigtigt, at der findes den bedst mulige løsning hurtigt, så borgerne i området trygt kan regne med, at vandet i søen er rent. Derudover skal vi drøfte situationen med de lokale myndigheder for at sikre bedst mulig koordination og få flest mulige hjerner til at tænke med, siger landets nyudnævnte fødevareminister Rasmus Prehn (S) i pressemeddelelsen.

Det er blandt andet kvælstof og fosfor fra de døde mink, der kan forurene søen.

300 meter

Egentlig har man lavet det, der hedder et 'forsigtighedshensyn på 300 meter', hvilket er et afstandskrav for, hvor tæt på søen minkene måtte blive begravet.

Dele af de nedgravede mink er dog begravet mindre end 200 meter fra søen.

I pressemeddelelsen forsikrer man om, at de død mink ikke spreder corona.

Det vi skal sikre er, at søen ikke bliver forurenet med bl.a. kvælstof og fosfor, og det er der en række forskellige løsninger på. I den forbindelse har vi bedt Miljøstyrelsen bidrage i vurderingen af eventuelle risici for vandkvaliteten i søen, siger Fødevarestyrelsens direktør, Nikolaj Veje.

Flere problemer

Fejlbedømmelse af afstand er ikke det eneste problem med de begravede mink.

I samme område presser afdøde mink sig nemlig op mod jordoverfladen.

Her vurderer man, at det er en del af dyrenes forrådnelsesproces, der skaber problemet.

