Mink bliver forsømt: - Hvem har ansvaret?

Minkavler Thorbjørn Jepsen nægtede fredag at åbne porten for Fødevarestyrelsen, der kom til minkfarmen i Gjøl for at aflive hans mink.

Siden har styrelsen tvunget sig adgang ved hjælp af en boltsaks, og aflivningen er nu i gang på farmene i området.

På naboen Poul Frederiksens farm har Fødevarestyrelsen de seneste dage aflivet knap 4000 af de 37000 mink, og derfor kan processen blive langtrukken.

Derfor er minkavlerne nødt til at se til minkene, indtil de skal aflives, men den besked har Thorbjørn Jepsen ikke fået.

- Jeg havde en aftale med politiet om, at når de (Fødevarestyrelsen, red.) bryder ind, så trækker jeg mig fra min minkfarm, så jeg ved ikke, hvem der har ansvaret for mine dyr, siger minkavleren.

- Hvem er det, der skal sørge for at dyrevelfærden er i orden. Hvem har ansvaret for min minkfarm?, spørger Thorbjørn Jepsen.

Men ifølge Fødevarestyrelsen er der ingen tvivl om, hvem der bærer ansvaret. Det gør minkavlerne.

- Det er minkavlerens ansvar, at sørge for at de bliver fodret, så længe de er i live. Vi skal ikke lade dyrene blive gidsler i denne her ulykkelige situation, siger Nikolas Hove, der er beredsskabchef i Fødevarestyrelsen. Han forstår dog godt, at minkavlerne er hårdt ramt.

- Jeg kan godt forstå, at det er en virkelig svær situation for ham at stå i. Vi gør alt, hvad vi kan, for at aflivning sker så gnidningsfrit og hurtigt som muligt.

Det kan dog blive dyrt for minkavlerne, hvis de nægter at fodre minkene, indtil de skal aflives.

- Han har fuldstændig ret i, at under normale omstændigheder ville han få en bøde (hvis han ikke fodrer dem, red), og det gælder også i denne her situation, siger Nikolas Hove.

Thorbjørn Jepsen (til højre) var til stede under demonstrationen lørdag morgen, da op mod 30 borgere blokerede vejen for at vise utilfredshed med beslutningen om at aflive minkene. Foto: René Schütze

Nabohjælp kan løse problemet

Hos Fødevarestyrelsen er der forståelse for, at minkavlerne har svært ved at overskue at tage sig af minkene, mens deres livsværk forsvinder for øjnene af dem.

Derfor håber de, at andre vil hjælpe til.

- Der er andre, der også er hårdt ramt. Her hører vi, at naboer og andre kommer og hjælper. Det er en virkelig uheldig situation, vi står i, og jeg kan godt forstå ham, da det er hans livsværk, der bliver aflivet, siger beredskabschefen.

På nabofarmen har I aflivet knap 4000 ud af 37000 mink på to dage. Kan du godt forstå, hvis minkavlerne synes, det er lang tid at skulle tage sig af nogle mink, de ikke får lov til at beholde?

- Ved de første farme aflivede vi mellem 5000 og 10000 mink på en dag, så hvis samarbejdet med minkavlerne er godt, så tager det ikke så lang tid. Vi gør alt, hvad vi kan for at det skal gå gnidningsfrit og hurtigt som muligt, og det gør det også langt de fleste steder, siger Nikolas Hove.

Aflivningen af minkene sker, efter at der onsdag aften blev indgået en politisk aftale. Aftalen betyder, at minkavlerne får fuld erstatning for hver mink, der bliver slagtet.

Til gengæld mister minkavlerne en del af den værdi, som de hunner, der avler, repræsenterer. Her kompenseres de med 20 % procent af den værdi, de stod til at kunne tjene, oplyser Fødevarestyrelsen.

Minkavler Poul Frederiksen er rasende over kompensationsaftale i coronatiden. Video/redigering: René Schütze/Mikkel Cramon og Kristian Hansen

Drama foran minkfarm

Myndighederne tvinger sig adgang til minkfarm: Den her forskelsbehandling er hul i hovedet

Minkavler nægter 'nedslagtning' af mink

Op mod 100 minkbesætninger skal aflives