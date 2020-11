Mink hældes ned i massegrave

Det første læs døde mink er ved at blive begravet i Karup lørdag aften.

Det sker efter, at der lørdag er blevet gravet på livet løs i, så hullerne kunne blive klar til, at der kunne lægges mink i jorden.

På billeder fra stedet tidligere lørdag ses, hvordan gravkøer er i gang med at udgrave store minkgrave. Få timer senere er de første mink ved at blive flyttet ned i gravene.

Myndighederne har efter at have undersøgt flere mulige steder i Jylland over de seneste dage, besluttet sig for, at de første grave skal udgraves på militære områder i Karup og Holstebro, oplyser rigspolitiet i en pressemeddelelse.

I første omgang skal der kun laves graves i disse to jyske byer, men på sigt kan det være, der skal graves flere huller på sigt.

Indkapsles i kalk

For at undgå, at coronasmitte kan sprede sig, når minkene er lagt i jorden, bliver dyrene indkapslet i et lag af kalk.

På den måde skulle man sikre, at de nedgravede dyr ikke er til fare for det omkringliggende samfund.

Der tages ikke kun højde for folkesundhedheden, når det kommer til minkene. Der bliver også tages hensyn til den omkringliggende natur.

Det skulle stinke i Karup, hvor mink bogstavelig talt hældes i graven. Foto: Øxenholt Foto

Det er Naturstyrelsen, der har hjulpet med at pege på en række statsejede arealer, hvor mink nu vil kunne graves ned.

Miljøstyrelsen har også været inden over, og de har været med til at sikre, at nedgravningerne ikke er til risiko for drikkevand, fredninger eller beskyttet natur.

Millioner af mink

Det var i onsdags, at regeringen gav ordre til, at alle mink i Danmark skal aflives. Der er tale om mellem 15 og 17 millioner mink, som skal slås ihjel.

Beslutningen om masseaflivningen er blevet taget, fordi der i september blev konstateret en muteret coronasmitte blandt minkene, som skulle true effekten af en vaccine.

En mutation, der er blevet set brede sig fra mink til mennesker.

Det er dog muligt, at den muterede coronavirus - kaldt cluster 5 - allerede er uddød helt naturligt. Men det er ikke garanteret.

Første læs mink begraves lørdag aften. Foto: Øxenholt Foto

Sundhedsmyndighederne kommenterede lørdag på et pressemøde, at de godt vidste, at det er muligt, at cluster 5 allerede er uddød, da de besluttede, at Danmarks minkbestand skal aflives.

De holder ved, at det er en god beslutning, da der er en risiko for, at selv hvis cluster 5 er uddød, at der er risiko for, at cluster 6, 7 eller 8 kan opstå.

- Selv hvis den skulle være uddød, er der risiko for at der opstår nye varianter med en fortsat minkavl. Så vil vi kunne se en cluster 6 eller en cluster 7.

- Så jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er den rigtige beslutning, sagde Tyra Grove Krause ved Statens Serum Institut på pressemødet.