Mink-konge: - Det er et totalt kollaps

Den sønderlemmende kritik af regeringen og toppen i centraladministrationen skal have alvorlige konsekvenser, mener formanden for Danske Minkavlere

HEDENSTED (Ekstra Bladet): De har ventet siden april 2021.

I dag kom Minkkommissionens endelige rapport om beslutningen bag aflivningen af alle mink i Danmark så.

Her kan de danske minkavlere, der i november 2020 så deres branche totalt udryddet, blandt andet læse, at statsministeren har handlet 'groft vildledende', og at i alt 10 embedsmænd bør drages til ansvar for skandalen.

Rapportens voldsomme kritik bør få store konsekvenser for de implicerede, mener formanden for Danske Minkavlere.

Den tidligere stor-avler Tage Pedersen håber på, at skandalen får konsekvenser for dem, der traf beslutningen. Foto: Ernst van Norde

Skarp kritik

Foran sine nu nedlagte stalde uden for Hedensted kommer den tidligere stor-minkavler Tage Pedersen med skarp kritik af den politiske top, der 3. november gav den ulovlige ordrer, som endte med at koste 15 millioner mink livet.

- Det er et totalt kollaps i centraladministrationen. Og det giver også et politisk ansvar. For det er jo den øverste chef, som har ansvaret for centraladministrationen.

- Så hvad skal konsekvensen være for den øverste chef, som jo er Mette Frederiksen?

- Det er der heldigvis et flertal i Folketinget, der beslutter. Jeg går ind for demokrati, og det er flertallet, som beslutter, hvilke konsekvenser det hele får, siger Tage Pedersen til Ekstra Bladet.

Peger på Mette F.

Selv om kommissionen i første omgang frikender Mette Frederiksen for direkte at have vidst, at der manglede lovhjemmel og i stedet peger på en række topembedsmænd, mener mink-formanden dog, at også regeringstoppen har et ansvar:

- Der kan ikke ske så voldsomt et kollaps, uden at det peger et sted hen - mod den politiske chef (statsminister Mette Frederiksen, red.).

- Men hvad mener du så, at der bør få af konsekvenser for statsminister Mette Frederiksen?

- Det vil jeg ikke svare på, inden jeg ser hele rapporten. Jeg har kun set brudstykker af den indtil videre. Vi vil bare have sandheden frem. Det er ikke noget hævntogt overhovedet. Vi vil bare gerne vide, hvad der skete den dag, hvor man træf den vanvittige beslutning, som også var ulovlig, lyder det fra Tage Pedersen.

Enhedslisten vil ikke have advokater til at vurdere, om statsminister Mette Frederiksen kan drages til ansvar i minksagen. Det selv om Minkkommissionen har udtalt voldsomt kritik. Partiets ordfører, Peder Hvelplund, afviser groft hykleri og siger, at partiet behandler alle ministre ens – uanset partifarve Hos Enhedslisten fredede Peder Hvelplund torsdag statsministeren, førend han havde nået at læse rapporten.

Aldrig mere mink i Danmark

Den danske mink-konge er dog stadig ved muffen, selvom hans stalde er tomme.

Formanden for Danske Minkavlere har nemlig fået en stor millionerstatning kroner fra staten. Men de penge vil han ikke bruge i at starte et nyt mink-eventyr med.

- Det gør jeg bestemt ikke. Det er umuligt. Minkerhvervet kommer aldrig tilbage. Det er desværre dødt, lyder det kontant fra Tage Pedersen

Helt konkret har mink-kongen ifølge Ekstra Bladets opgørelse fra januar 2021 modtaget op mod 113 millioner kroner i erstatning.

Mink-skandalen kostede tidligere minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Mogens Jensen jobbet. Foto: Tariq MIkkel Khan

Frygtede mutation

Baggrunden for beslutningen om at aflive alle mink i Danmark var en risikovurdering fra Statens Serum Institut.

Den advarede om, at en særlig minkmutation af coronavirus - den såkaldte cluster-5 - havde nedsat følsomhed over for antistoffer.

Med andre ord frygtede man, at en kommende vaccine ville være mindre virksom over for minkvarianten.

Få dage efter at beslutningen blev meddelt, kom det frem, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink.

Først i december samme år kom lovgrundlaget på plads. Forinden havde sagen allerede kostet daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) jobbet.