Mink-mysterie fortsætter

Kender du noget til sagen? Kontakt journalisten direkte her.

Selv om 17 millioner mink endte med at lade livet, og skattekassen ender med at bløde op mod 19 milliarder kroner, er der stadig ikke noget svar på, hvordan corona-minkvarianten kunne sprede sig fra Nordjylland til Midtjylland på få uger.

Og det er et problem, lyder det fra Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet.

- Det er problematisk, fordi det er meget, meget vigtigt i forståelsen af, hvorfor coronavirus bliver ved med at være her, siger han.

- Det er væsentligt at forstå, hvorfor dyr smitter hinanden, og dermed også hvordan de kan smitte videre til andre dyr eller mennesker, hvis vi skal have styr på denne virus.

Stor farm større risiko

Myndighederne har endnu ikke opklaret, hvordan smitten blev bragt fra farm til farm, fremgår det af et skriftligt svar fra Statens Serum Institut:

'Der er fra DK-VET undersøgt flere forskellige smitteveje, herunder miljøfaktorer, fugle, vilde dyr, fodertransport mv. men at der aldrig blev påvist en afgørende årsag til den hurtige og omfattende smittespredning mellem farme,' skriver instituttet.

'Det vi kunne konstatere var at jo tættere en farm lå på en smittet farm jo større risiko var der for smitte og tilsvarende; jo større farm desto større risiko for smitte. Samlet set kan der meget vel være tale om flere risikofaktorer der har spillet en større eller mindre rolle i transmission, men vi ved det som sagt ikke.'

Kan ikke udelukke sæsonarbejdere

Gennem året har mange teser været delt. Måger er blevet beskyldt for at have båret smitten. Det har også forlydt at grundet dårlig økonomi, kunne nogle farmere selv have plantet syge dyr på raske farme. Smittespredningen kunne også være luftbåret, eller det kunne være udenlandsk arbejdskraft, har der været spekuleret i.

Det kan ikke udelukkes, at sæsonarbejdere har været med til at bære smitten rundt, lyder det fra Anette Ella Boklund, seniorrådgiver på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, der har været med til at undersøge, hvordan smitten kunne spredes.

- Hvis der foregår ting, som vi ikke bliver oplyst om, kan vi ikke tage højde for det i vores analyser. Hvis nogen bevidst har ønsket deres farm smittet, kan vi ikke tage højde for det. Hvis der har været besøgende eller sæsonmedarbejdere på farmene, og vi ikke bliver det oplyst, kan vi ikke tage det ind i vores undersøgelser, siger hun.

- I alt blev smitten påvist 290 besætninger, og vi har grundige interviews på cirka 215 farme. Det er ikke sådan, at vi kan sige, at en stor del af disse besætninger har brugt samme personale, som andre besætninger eller folk udefra.

Vil forske mere i luftspredning

Til gengæld har myndighederne vurderet, at det er usandsynligt, at fugle har båret smitten rundt, fremgår det af studier. Og så har man fundet ud af, at der er sammenhæng mellem, hvor store farmene har været, og hvor langt de har ligget fra hinanden. I en af analyserne fra Anette Boklund, lyder det:

'Der er analyseret en sammenhæng mellem afstand og tid for SARS-CoV-2 (mink-varianten red.) i minkfarme smittet i perioden 1. juni til 3. november 2020. Analysen viser, at der er afstand til nærmeste smittede farm er en signifikant risikofaktor for påvisning af SARS-CoV-2. Årsagerne til dette kan ikke fastlægges med sikkerhed. Betydningen af den observerede effekt af afstand varierer med beregningsmetoden.

Anette Boklund summerer:

- Et andet spor var minkfoder, men der kunne vi heller ikke finde noget. Og i forhold til den luftbårne smitte har vi ansøgt om midler til at undersøge det nærmere næste år, men vi har endnu ikke få afklaring på det, siger hun.

--------- SPLIT ELEMENT ---------