Mink-skandalen: Nu beklager Rigspolitiet

Rigspolitiet beklager nu det såkaldte 'actioncard', hvori det kunne lyde, som om myndighederne ville tvangsaflive mink.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse torsdag.

'Det pågældende actioncard indeholdt en formulering, som – hvis anvendt i telefonsamtalerne – kunne give minkavlerne grund til at antage, at myndighederne kunne gennemtvinge aflivning. Rigspolitiet har beklaget dette,' skriver politiet i pressemeddelelsen.

'Det er en fejl, som vi dybt beklager. Vi løfter rigtig mange opgaver i politiet, og derfor kan der desværre ske fejl. Det er sket her. Jeg vil gerne personligt beklage over for de minkavlere, som har fået forkerte oplysninger fra os,' udtaler Rigspolitichef Thorkild Fogde ydermere i meddelelsen.

Politiet skulle presse minkavlerne: - Det er helt til grin

Ekstra Bladet har tidligere talt med minkavler Dion Hjørringgaard, som var træt af regeringen.

Uheldig formulering

Selv om det var ulovligt at beordre mink uden for smittezonerne aflivet, satte Rigspolitiet betjente til at ringe til ejere af raske minkfarme for at få avlerne til at aflive deres mink.

Til denne opgave udarbejdede Rigspolitiet et actioncard, som beskrev, hvad betjentene skulle fortælle minkavlerne.

Det blev udarbejdet og anvendt fra fredag 6. november til søndag d. 8. november, oplyser Rigspolitiet ydermere i pressemeddelelsen.

'Den omtalte formulering var tiltænkt anvendelse i forhold til de minkavlere, der under telefonsamtalen tilkendegav, at de ikke ønskede at medvirke til optælling. 10. november skrev Fødevarestyrelsen til alle minkavlere vedrørende retsgrundlag m.v., og 12. november tog Rigspolitiet individuel kontakt til de 8 minkavlere, som vurderedes at kunne have fået den fejlagtige orientering. Rigspolitiet beklagede i den forbindelse og sikrede sig, at de pågældende var bekendt med den gældende retstilstand,' fortsætter de.

Skandalen dag for dag

Mandag 2. november Regeringen bliver om aftenen gjort opmærksom på en ny mink-analyse fra Statens Serum Institut (SSI). Heri lyder konklusionen: 'En fortsat minkavl under en igangværende COVID-19 epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder for mulighederne for at forebygge COVID-19 med vacciner.' Tirsdag 3. november Om aftenen er der møde i regeringens magtfulde koordinationsudvalg, hvor den nye analyse fra SSI er på dagsordenen. Det er på dette måde, at regeringen træffer beslutningen om, at alle mink i landet skal aflives. Hvorvidt dette overhovedet er lovligt, bliver angiveligt ikke drøftet på mødet. Onsdag 4. november På et pressemøde kl. 16 leverer Mette Frederiksen det klokkeklare budskab til danskerne: Det er nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Fredag 6. november Kl. 22.02 udgår der en mail til alle minkavlere i landet. Afsenderen er Veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Hanne Larsen. I denne får minkavlerne konkrete anvisninger til aflivningen af deres dyr. De får bl.a. at vide, at der er bonus at hente ved hurtig aflivningen. Ordet 'skal' indgår 31 gange i mailen. Søndag 8. november Fødevareminister Mogens Jensen må erkende, at regeringens slet ikke havde lovgivningen på sin side, da den beordrede alle mink aflivet. Over for Ekstra Bladet bemærker han: 'Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud'. Mandag 9. november Om aftenen rykker Mogens Jensen i flere medier ud med en beklagelse: 'Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at vi burde have kommunikeret klart, hvorvidt der er lovhjemmel til, at myndighederne kan påbyde at aflive raske minkbesætninger udenfor sikkerhedszonerne. Det har ikke været tilfældet i denne sag, og det vil jeg gerne beklage', skriver han til Ekstra Bladet. Tirsdag 10. november I Folketingets spørgetime beklager Mette Frederiksen, at regeringen ikke havde lovhjemmel til at udstede ordren om aflivningen af alle landets mink. Hun forklarer, at hun først blev orienteret om den manglende lovhjemmel søndag. Samme dag får minkavlerne en ny mail, hvor Fødevarestyrelsen beklager den tidligere udsendte ordre: 'Fødevarestyrelsen beklager meget, at det i brevet ikke fremgik, at der for raske minkfarme, der befinder sig længere væk end 7,8 km fra en smittet besætning, var tale om en opfordring til aflivning hurtigst muligt af hensyn til folkesundheden,' skriver myndigheden til minkavlerne. Onsdag 11. november I et samråd forklarer Mogens Jensen, at han først blev gjort opmærksom på den ulovlige mink-ordre i løbet af den foregående weekend. Præcis hvornår kan han ikke komme nærmere. Desuden forklarer han, at der vil blive udarbejdet en redegørelse om forløbet. Dennes forventes klar onsdag 18. november. Tirsdag 17. november Ekstra Bladet afslører, at Mogens Jensens departement blev orienteret om den manglende lovhjemmel til aflivning af raske mink allerede i slutningen af september. Det var Fødevarestyrelsen, som skrev dette til ministeriet. Onsdag 18. november Mogens Jensen trækker sig som minister. Det sker samtidig med, at en opsigtvækkende redegørelse om forløbet kommer for en dag. I redegørelsen kan man bl.a. læse, at hele seks ministre blev advaret om den manglende lovhjemmel allerede 1. oktober. Desuden peger redegørelsen på, at Mogens Jensens egen departementschef var bevidst om problemerne, før den ulovlige ordre blev udsendt til alle minkavlerne 6. november.

Politiforbundet efter afsløring af 'actioncard': - Det må ikke ske