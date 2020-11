Minkavler efter slingrekurs: - Der er ikke styr på en skid

Puslelyde fra minkene er erstattet af stilhed og knasende grus under skosålene.

For minkene er væk, livsværket er væk, og selvom minkskandalen fortsætter på Christiansborg, er det slut for Dion Hjørringgaard.

Søndag aflivede han sine sidste mink på gården i det lukkede Danmark.

- Nordjyder de er autoritetstro, så vi gør, som der bliver sagt. Åbenbart. Lovhjemmel eller ej.

- Det griner vi lidt af. Jeg synes, det er fuldstændigt åndssvagt, siger han, da Ekstra Bladet kommer på besøg.

- Jeg synes da, at ligesom at der vælter rådne mink udover containeren, så vælter der rådne skeletter ud af skabene inden på Christiansborg. Og jeg er faktisk ved at tro, at de er mere rådne end dem, vi har herude.

Frygt for kattelem

Nu håber Dion Hjørringgaard på en kompensation, men tillid til regeringen er der ikke meget tilbage af.

Da fødevareminister Mogens Jensen onsdag åbnede for muligheden for, at 56.000 mink kunne reddes, frygtede Dion Hjørringgaard, at det var en kattelem.

En kattelem, der skulle betyde, at der ikke længere var tale om ekspropriation af et erhverv, og han derfor ville få en lavere kompensation.

Dion Hjørringgaard i sin tomme minkfarm. Foto: Rene Schütze

Selvom ministeren senere torsdag trak forslaget tilbage igen, har det ikke vakt lettelse hos Dion Hjørringgaard:

- Det er savet så meget i stykker, at det, der er tilbage, det er stumper.

Selv hvis 56.000 mink fik lov til at overleve, ville det ikke være nok til at holde erhvervet kørende, mener Dion Hjørringgaard.

For minkavl kræver foderstof og maskiner, som det ikke ville kunne betale sig at holde kørende, hvis ikke der er nok mink i Danmark.

Forklaring ønskes

Nu er der kun efterspillet tilbage.

Og så tænker han på, hvad han ville fortælle Mette Frederiksen og Mogens Jensen, hvis de skulle vove sig ind i det lukkede land og til kaffe på hans gård.

- Jeg ville nok bruge et par minutter at fortælle dem, hvordan jeg har det sådan helt dybt nede, siger han og peger på sin mave.

- Og når jeg har brugt mine to minutter, så tror jeg så sandelig også, at de skal fortælle mig, hvorfor de har gjort, som de har gjort uden at have... ja, loven på deres side.

- Det forstår jeg ikke. Jeg er rystet i mit indre.

- Der er ikke styr på en skid, afslutter han.