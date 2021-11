Minkavler efter sms-pressemødet: - Vi har hørt det før

Tidligere minkavler Jesper Sørensen har hørt hele smøren før og vil hellere have, at alle erstatningssagerne blev afsluttet

Da Mette Frederiksen holdt pressemøde onsdag aften, så tidligere minkavler Jesper Sørensen fra Brovst det sammen med sin kone.

Og han var ikke særlig begejstret over statsministeren forklaringer.

- På en eller anden måde vidste jeg jo godt, hvad hun ville sige, og det er det samme, som hun har sagt hele tiden. Hun har ikke gjort noget, hun mener, er forkert, fortæller 50-årige Jesper Sørensen til Ekstra Bladet.

- Jeg tror heller ikke, at de slettede sms'er kommer frem igen. Man kan jo ikke engang sætte en dato på, hvornår man begyndte at slette.

- Hvad synes du om hendes forklaringer?

- Det er det samme, hun kommer med. Det har vi jo hørt før.

Jesper Sørensen har været selvstændig minkavler i 25 år. Da han havde flest mink, var antallet oppe på 23.000. Foto: René Schütze

Mangler erstatning

Jesper Sørensen er i stedet mere interesseret i, hvornår nogle af de erstatninger, som minkavlerne er blevet lovet, begynder at tikke ind.

- Man bruger så mange penge (på minkkommissionen, red.), uden at de finder ud at noget erstatning til os. Og så kunne de se på det her bagefter.

Indtil videre har Jesper modtaget tæt på halvdelen af den erstatning, som han skal have, men han mangler stadig halvdelen, hvilket ifølge ham selv svarer til 2,5 millioner kroner.

Dog er hans forhåbninger ikke høje for, at han får dem inden for den nærmeste fremtid.

- Der kommer til at gå så lang tid, tror jeg, lyder det fra den tidligere minkavler.

- Det sidste, jeg har hørt, er, at man håbede, det blev inden jul, men det tror jeg ikke, kommer til at ske.

Den sidste mink på Jesper Sørensens farm blev aflivet 8. november 2020. Foto: René Schütze

I andet job

I dag er det eneste, som Jesper laver på sin minkfarm, at vedligeholde området.

Han har nemlig et andet job hos en entreprenørvirksomhed, som han fik få måneder efter den tvungne nedlukning.

Stadig savner han sin minkfarm.

Mette Frederiksen fortalte på pressemødet, at sms-sletning startede før mink-aflivning.

- Jeg er rigtig glad for det arbejde, jeg har nu, det er der ingen tvivl om, men når man har været selvstændig i 25 år, så er det jo det, man har lyst til, siger han.

- Vil du starte op igen, hvis du kunne?

- Nej. Den eneste grund til, at jeg ikke har lyst til at starte med mink igen, er, fordi man nærmest starter helt tilbage fra 1940. Man er slået fuldstændig tilbage, og det er et stort arbejde at kæmpe op igen, fortæller Jesper.