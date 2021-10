Minkavler om Mette F: Hun slipper jo for straf

Tidligere minkavler Jesper Sørensen kalder kommission for 'skinmanøvre' og så hellere, at ressourcerne blev brugt på at få ordnet de mange erstatningssager

Mens den såkaldte granskningskommission er i fuld gang med at kaste lys over, hvad der skete forud for beslutningen om at slå alle mink i Danmark ihjel for knap et år siden, går en af de mange ramte og nu tidligere minkavlere rundt i utålmodig venten på at blive fuldt kompenseret af staten.

- Jo, jeg skæver da til mediernes dækning af, hvad der kommer frem i kommissionen. Det er kun fint, at offentligheden nu kan få et indblik i, hvad der blev sagt, skrevet og gjort blandt embedsmænd og politikere. Men det får vi jo heller ikke vores mink tilbage af.

- Jeg ville hellere have, at man brugte penge og ressourcer på at få ordnet alle de sager, hvor minkavlere som jeg venter på at blive kompenseret og få erstatning for at være tvunget til at lukke vores livsværk.

Tidligere minkavler Jesper Sørensen tror ikke på, at nedlukningen af minkerhvervet får nogen konsekvenser for politikere eller myndigheder. Foto: René Schütze

50-årige Jesper Sørensen fra Brovst havde drevet sin minkfarm i 25 år, da statsminister Mette Frederiksen i november i fjor bad ham og de øvrige knap 800 bedrifter i Danmark om at slå deres mink ihjel inden for 14 dage i folkesundhedens navn.

- Kommissionen er en skinmanøvre, for uanset hvad vil hverken Mette Frederiksen eller andre af de ansvarlige mærke nogen konsekvenser af deres beslutninger. Det er jo Folketinget, der eventuelt skal trække en streg, men det ønsker det røde flertal ikke, lyder det lettere opgivende fra Jesper Sørensen.

Aldrig hørt et ord om dyrplageri

Han er nu knap et år efter den dramatiske, politiske reaktion på, at covid-19 spredte sig i visse minkbesætninger overbevist om, at myndighederne og politikerne brugte og udnyttede coronaangsten til at nedlægge et erhverv, som man i forvejen helst ville være foruden.

- Det er min og flere kollegers klare opfattelse. Man brugte bare folkesundheden som et hult argument. Den var nemlig aldrig i fare, konstaterer Jesper Sørensen uden det mindste forbehold.

Ifølge Danmarks Statistik havde de 792 heltidsbedrifter i Danmark med minkavl i 2019 i gennemsnit et underskud på 690.000 kroner og en gæld på 13.3 millioner kroner pr heltidsbedrift.

At det så siden er besluttet - foreløbigt - at forbyde minkavl frem til udgangen af næste år, formilder på ingen måde nordjyden, der overtog sin gård og minkavl - med svinebesætning ved siden af indtil 2007 - lidt uden for Brovst fra sin svigerfar.

- Jeg tror ikke på, at minkavl nogen sinde igen bliver et erhverv i Danmark. Dertil har vi betalt for høj en pris på flere måder med nedlukningen sidste år, og hvordan skal en dansk minkavler kunne konkurrere med en polsk kollega, som kan sælge sine mink 30 procent billigere, spørger Jesper Sørensen uden at forvente et svar.

Får cirka fem millioner

Jesper Sørensen fulgte ordren og aflivede sine 19.368 mink i løbet af et par uger. Han har indtil nu fået erstatning for lidt under halvdelen af minkene, hvilket vil sige 2.324.160 kroner. Den anden halvdel skulle gerne tikke ind på kontoen inden jul, men det tør Jesper Sørensen ikke tro på.

- Jeg tror ikke på, at lovgrundlaget var i orden, og statsminister Mette Frederiksen og myndighederne burde have lyttet mere til eksperterne, inden de traf beslutningen om at lukke vores erhverv, siger Jesper Sørensen. Foto: René Schütze

- De trækker det hele så langt, som de kan, siger han og fortsætter:

- Alle mink blev slået ihjel, men cirka en fjerdedel af avlerne fik lov at pelse deres mink for så at indkassere en pris på 326 kroner pr styk. Vi andre må nøjes med 250 kroner pr styk. Det er heller ikke rimeligt.

Nyt job hos entreprenør

Jesper Sørensen satte sig ikke med hænderne i skødet efter sit erhvervs tvungne nedlukning, men fik efter få måneder et job fire dage om ugen som 'praktisk gris' og fikser af diverse små-opgaver hos Granly Entreprenørforretning i Fjerritslev.

- Jeg ved, at flere minkavlere er sunket helt sammen, og enkelte endda har kæmpet med selvmordstanker, så jeg klager ikke, selvom jeg da også selv har haft mit at kæmpe med, fortæller Jesper Sørensen, der er far til to sønner på 21 og 19 år og en datter på 15 år. Det var i øvrigt den ene af sønnernes covid-19, der i sin tid fik alarmklokkerne til at ringe hos familien, der indtil videre agter at blive boende på ejendommen uden for Brovst.

Jesper Sørensen har opgivet tanken om igen at blive minkavler, og han arbejder nu i et entreprenørfirma fire dage om ugen. Foto: René Schütze

- På mine fridage fredag og i weekenderne bruger jeg tiden på forskelligt vedligehold. Det er jeg jo nødt til, indtil der sættes pris på vores ejendom, jord og minkhal på 3500 kvadratmeter, siger Jesper Sørensen.

Han erkender, at det sikker i hjertet, hver gang han kigger på den tomme minkhal, og at han, trods sin glæde over at have jobbet i Fjerritslev, føler, han er i et tomrum uden rigtigt at vide, hvad fremtiden skal bringe.

- Min kone og jeg har aftalt, at vi bliver boende her, indtil børnene er flyttet hjemme fra. Vi har ikke lyst til at bo i en by og egentlig heller ikke til at blive her i al fremtid, for vores livsværk er jo væk, siger Jesper Sørensen.