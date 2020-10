Minkavlere må deltage i aflivning - kan øge hastigheden

Fødevarestyrelsen har tirsdag præciseret over for minkavlerne, at de kan deltage i aflivningen af deres egne mink.

Det oplyser styrelsen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Dette vil øge hastigheden, besætningerne kan aflives på, lyder det fra Flemming Marker, veterinærchef i Fødevarestyrelsen.

Ifølge mediet Nordjyske har der været kritik af, at det går for langsomt med at aflive de mink, der skal dræbes på grund af coronavirus.

Mere end 1,5 millioner mink skal aflives på grund af virussmitte på enten de enkelte farme eller på farme i nærområdet.

Det skyldes, at Fødevarestyrelsen afliver alle mink på farme, der ligger inden for en radius af 7,8 kilometer fra en smittet farm.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) fortæller tirsdag til Nordjyske, at avlerne nu selv kan blive aflønnet for at foretage aflivningen.

Tirsdag aften har det dog ikke været muligt for Ritzau at afklare detaljerne omkring aflønningen af minkavlere, der afliver egne dyr.

- Der er ingen, der er bedre til at aflive mink end avlerne selv. Det gør de hvert år, og de har derfor en stor ekspertise, lyder det fra Bjarne Laustsen.

Allerede i sommer deltog ejere af minkfarme i aflivningen af deres mink, da de første besætninger blev aflivet, oplyser Fødevarestyrelsen.

I oktober, hvor Fødevarestyrelsen igen er begyndt at aflive mink, har der dog ikke været nogle ejere, som har ønsket at deltage. Det er dog nu blevet præciseret, at de gerne må deltage.

Det første coronatilfælde blandt mink blev registreret på en minkfarm i Nordjylland den 17. juni.

Siden er antallet steget voldsomt, og i sidste uge gik en masseaflivning i gang på flere minkfarme.

Mandag var der konstateret coronasmitte på i alt 76 minkfarme i Danmark. Det svarer til knap syv procent af landets minkfarme.