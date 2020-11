Minkavleren Torben: Hæren troppede op i fuld kampuniform

Torben Glassau Jensen kan ikke længere skille dagene fra hinanden.

Den seneste uge har den 55-årige minkavler og hans familie knoklet solen sort for at aflive godt 25.000 mink på deres farm i Juelsminde.

Men selvom familiens mink aldrig har været smittet med corona, og der er 15 kilometer til den nærmeste smittede farm, så holder myndighederne øje med dem.

- I sidste uge ringede Fødevarestyrelsen og spurgte, om vi var gået i gang med aflivningen, ellers ville de komme. Søndag ringede Rigspolitiet og sagde, at de ville komme og stå for optælling af dyr, og onsdag ringede der så en fra hæren for at tjekke op på os, fortæller Torben Glassau Jensen til Ekstra Bladet.

- De endte med at møde op i fuld kampuniform. Det var pisse ubehageligt.

En klump i halsen

Torben Glassau Jensen var 18 år, da han købte sin første mink. Siden har han drevet minkfarmen med sin far, og planen var, at hans egen søn skulle fortsætte foretagendet.

- Det er ikke mange år siden, at vi startede en ny farm, men det har vi lagt i graven nu. Min søn skulle have ført det videre, men det..., siger Torben Glassau Jensen og holder en pause.

- Jeg får helt en klump i halsen nu, kan du nok høre.

Tempobonus afblæst - måske?

Hvis familien er færdige med at aflive alle 25.000 mink før midnat til mandag, kan de se frem til en såkaldt tempobonus på godt en halv million kroner for at have adlydt regeringens ordre.

Sådan har det lydt, indtil fredag eftermiddag, hvor en ny mail tikkede ind fra Fødevareministeriet.

'Det er stadig uafklaret, hvilken erstatning der kan blive tale om for minkfarme uden for zonerne', står der i mailen.

Her er mailen, minkavlerne har fået.

- Det er helt ude i hampen. Først beordrer de os til at slå alle dyrene ihjel, inden de har loven på plads, og så begynder de at så tvivl om erstatningen, når dyrene er døde, siger Torben Glassau Jensen.

Forhandler erstatning

I en mail til Ekstra Bladet skriver Fødevareministeriet, at erstatningen i øjeblikket er til forhandling, og at det derfor ikke at muligt at kommentere sagen yderligere.

'Som vi også har sagt til minkavlerne, så arbejder regeringen på at tilvejebringe de nødvendige hjemler til tempobonus, erstatning og kompensation til avlerne uden for zonerne. Regeringen har fremsat et lovforslag, der skal tilvejebringe disse hjemler, og regeringen forhandler i øjeblikket med folketingets partier om ordentlig erstatning og kompensation til minkavlerne', skriver Fødevareministeriet i mailen.

Familien har arbejdet i døgndrift på at aflive samtlige 25.000 mink. Foto: Ernst van Norde

Torben Glassau Jensen giver ikke meget for myndighedernes slingrekurs.

- Vi startede fra en ende af og blev ved med at håbe, at der kom en redning. Set i bakspejlet med den ulovlige ordre skulle vi jo nok have holdt igen, men vi følte os presset fra alle sider. Så ja, man kan sige, at vi er frustrerede ad helvedes til.

- Det havde været rart med nogle klarere linjer fra Mette Frederiksen, men ingen har villet lytte på os, siger minkavleren.

Artiklen fortsætter under videoen...

Mette Frederiksen var heller ikke meget for at give klare svar, da Ekstra Bladet spurgte hende torsdag aften.

Mølbak slog alarm

Lørdag kom det frem, at Statens Serum Instituts direktør, Kåre Mølbak, i september anbefalede at isolere alle minkansatte og deres familier fra resten af samfundet for at undgå, at smitte bredte sig yderligere.

- Det har vi foreslået mange gange, men ingen har villet høre på os. Det her minder mere om diktatur og enevælde med Mette Frederiksen i spidsen. Og nu er det så, som om hun prøver at trække i land, siger Torben Glassau Jensen.

- Man bliver pisse harm over, at de fylder en med løgn. Så hav da mandsmod til at stå frem og sige 'vi begik en fejl'. Man bliver pisse harm over, at de fylder en med løgn.

Forslag blev afvist

Over for Ekstra Bladet bekræfter Tage Pedersen, formand for Danske Minkavlere, at man i længere tid har forsøgt at råbe myndighederne op og blandt andet har foreslået at isolere minkfarmene.

- Men det er blevet afvist gang på gang, siger formanden.

Han forstår godt, hvis minkavlerne føler sig overrumplet, når hæren dukker op på matriken.

- For almindelige borgere er det ret voldsomt, at hæren pludselig dukker op. Det er der ingen tvivl om, siger Tage Pedersen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra hæren. Her henviser man i stedet til Fødevarestyrelsen, som i skrivende stund ikke er vendt tilbage.

Øjnede et håb Regeringens skiftende udmeldinger har gjort mange minkavlere fortvivlede og forvirrede. Blandt andet blev det afvist at beholde visse avlsmink, men så åbnede fødevareminister Mogens Jensen (S) pludselig for muligheden alligevel. Det er dog siden blevet ændret igen-igen. - Den ene dag er man helt nede i kulkælderen, og den næste øjner man et lille håb. Vi havde håbet på, at vi kunne få lov til at beholde en lille del som avlsdyr, så vi kunne være startet forfra om et par år, men regeringen har ændret mening hele tiden, siger Torben Glassau Jensen.