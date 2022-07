Minkavleres fremtid er usikker trods lovet afklaring

Fremtiden for minkavl i Danmark er fortsat usikker.

Minkavlerne var ellers blevet lovet et svar fra fødevareminister Rasmus Prehn (S) inden sommerferien om, hvorvidt forbuddet mod minkavl bliver ophævet til nytår.

Men det svar er ikke kommet endnu, skriver Landbrugsavisen.

Ifølge Rasmus Prehn skyldes det, at beslutningen overvejes grundigt.

- Det er afgørende, at en beslutning om genåbning træffes på et forsvarligt grundlag. Det er en meget stor beslutning, og vi er nødt til at tænke os grundigt om og overveje det meget nøje, skriver han i et mailsvar til Ritzau.

Allerede den 3. maj vurderede Statens Serum Institut (SSI), at sandsynligheden for, at der opstår en bekymrende virusvariant ved begrænset dansk minkavl, er lav.

At der endnu ikke er truffet en afgørelse, er ifølge formanden for Danske Minkavlere, Tage Pedersen, derfor meget problematisk.

- Det er jo en skandale, at de ikke får truffet den beslutning. Den er ganske nem.

- Da minkavl blev erklæret ulovligt i 2020 på grund af corona, sagde man, at når corona ikke længere var et samfundsmæssigt problem, så kunne man starte med mink igen. Det er det jo ikke længere, siger han.

Langt størstedelen af minkavlerne lukkede deres produktion og søgte om erstatning tilbage i 2020.

Alternativet var at søge om dvalekompensation, hvor man kunne genoptage erhvervet igen, hvis det blev muligt.

Ifølge Tage Pedersen er der tale om 15 minkavlere, der nu venter på en afklaring. Kommer den ikke snart, vil det have store konsekvenser for dem, lyder det.

- Hvis ikke de snart får truffet en beslutning, kan man ikke nå at skaffe avlsdyr og få de tilladelser, man skal have, så man kan komme i gang til vinter. Og så bliver det skubbet et helt år, siger han.

Hvornår der bliver truffet en beslutning, er endnu uklart. Ifølge Rasmus Prehn arbejdes der på højtryk for at nå den hurtigst muligt.

- Jeg ønsker selvfølgelig, at der kommer en afklaring så hurtigt som muligt. Der arbejdes derfor på højtryk for at få et beslutningsgrundlag på plads.

- Men jeg bliver nødt til at holde fast i, at det er afgørende, at en beslutning træffes på et forsvarligt grundlag, skriver han.