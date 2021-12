Minnesota-betjent er dømt efter at have skudt sort mand

En tidligere politibetjent fra den amerikanske delstat Minnesota er torsdag kendt skyldig i sagen om en 20-årig sort mands død i april.

Det står klart, efter at dommen er faldet torsdag aften dansk tid.

Eksbetjenten Kimberly Potter er kendt skyldig i begge anklager mod hende.

Den mest alvorlige er, hvad der i amerikansk jura kaldes for first degree manslaughter. Det kan bedst beskrives som et meget groft tilfælde af, hvad der i Danmark kaldes for uagtsomt manddrab.

Derudover er den tidligere betjent dømt for second degree murder. Det svarer nogenlunde til det danske uagtsomt manddrab.

Kimberly Potter har forklaret, at hun forvekslede sin strømpistol med sin pistol, da hun skød den 20-årige Daunte Wright i Minneapolis.

Wright blev 11. april stoppet af politiet, da hans bils registreringsattest ifølge politiet var udløbet. Politiet fandt herefter ud af, at der var en arrestordre på manden, hvorefter Kimberly Potter - ifølge sin egen forklaring - trak sin pistol.

- Holy shit, jeg har lige skudt ham, siger hun på en video fra politiet.

Daunte Wright døde af det skud, som Kimberly Potter sendte afsted.

Episoden udspillede sig, mens en højprofileret sag om et politidrab udspillede sig i netop Minnesota. Her stod den tidligere politibetjent Derek Chauvin tiltalt for at have dræbt George Floyd under en anholdelse.

Chauvin endte med at blive dømt for drab og fik 22,5 års fængsel.

Chauvin og Potter er begge hvide, mens Wright og Floyd var sorte. De to sager udløste begge store protester om racemæssig ulighed i USA.

Kimberly Potter har endnu ikke modtaget sin straf i sagen. Den ventes at blive afgjort i februar næste år, skriver BBC.

Hun risikerer 15 års fængsel for at have gjort sig skyldig i first degree manslaughter og 10 års fængsel for second degree manslaughter.

I Minnesotas retssystem beskrives first degree manslaughter blandt andet som en hændelse, hvor en person 'forårsager en anden persons død i forsøget på et begå en mindre alvorlig forbrydelse, men med sådan en kraft og voldelighed, at død eller stor skade rimeligvis kunne være forudset'.

Kimberly Potter havde 26 års erfaring i politiet, da hun skød Daunte Wright.