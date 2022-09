Mira blev overfuset og mobbet i byråd - nu er hun sygemeldt

Mobning, hårde ord og nedladende kommentarer har ifølge Mira Issa Bloch fra Alternativet været hverdag i Skanderborg Byråd.

Og det, hun oplever som et psykisk dårligt arbejdsmiljø, har nu fået den konsekvens, at hun er blevet sygemeldt med stress.

- For det første har jeg haft ondt i maven, når jeg kom til mine byrådsmøder, for det andet har jeg oplevet at gå grædende fra nogle ting, fordi folk har været så verbalt aggressive, siger byrådsmedlemmet til TV2 Østjylland.

Ifølge hende har der gennem fire og et halvt år været mange ubehagelige episoder både med politikere og administrationen.

- Jeg har oplevet nogle, der har siddet og rullet øje og sukket til møder, en direktør, der har prøvet at vende et udvalg imod mig og en direktør, der ikke hilser på mig, siger hun.

Derudover har en fuld person overfuset hende til et KL-arrangement og sagt, at hun skulle rette ind. Der gik hun grædende hjem til hotellet, fortæller Mira Issa Bloch.

- Jeg er en politiker, der har meget på hjerte, og som gerne vil sætte dagsordener. Jeg har faktisk også en stærk psyke. Men jeg har haft følelsen af, at man gerne vil sætte mig på plads, siger hun.

Mira Issa Bloch oplevede et generelt dårligt arbejdsmiljø, men hun mener dog også, at hun kan have stået særligt for skud.

- Jeg tænker, at når man er en powerkvinde, som jeg er, og som vil sætte dagsordener og som sætter spørgsmål, og som ikke bare gør, hvad alle de andre siger, så kan det måske give en ekstra modstand og en ekstra hård medfart, siger hun.

Byrådsmedlem for Socialdemokratiet Andreas Tang Brock kan dog ikke genkende det billede, der bliver tegnet af byrådskollegaen.

- Det er Miras oplevelse, og den kan vi jo ikke tage fra hende, selvom det selvfølgelig er ærgerligt. Faktisk kender jeg kun til folk, som synes, de har et godt arbejdsmiljø - bortset fra Mira, siger han.

Andreas Tang Brock mener, at det er en hård kultur at være i politik, fordi man skal være uenige.

- Jeg har også selv haft ondt i maven. Så sent som i går aftes til byrådsmødet blev jeg irettesat af min egen borgmester, men jeg synes egentlig, det var fair, da jeg lige fik lov til at tænke over det, fordi jeg var gået uden for det, vi kalder protokollen, siger han.

Mira Issa Bloch fortæller, at hun har fået flere mails fra andre kollegaer, der derimod nikker genkendende til det arbejdsmiljø, hun beskriver.

Mira Issa loch er både folketingskandidat og byrådspolitiker, når hun ikke er sygemeldt. Hun understreger dog, at hun ikke er færdig med nogen af delene.

- Der er mange, der stortrives i byrådet, og det er jo bare dejligt, vi skal jo bare have skabt et byråd, hvor vi alle sammen trives, siger hun.

Listen over episoder er sendt til byrådet, og hun håber, det kan være med til at ændre noget.

- Når jeg vælger at gå ud med min historie, er det med et stort ønske om at skabe en positiv forandring, som jeg også har en tro på kan ske. Det er en tid, hvor alle skeletterne kommer ud af skabene, og det er rigtig godt.